2020-01-28T16:12:19+03:00
Спорт

Наконец-то победа! В Хабаровске «Амур» прервал 9 матчевую серию поражений и выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2

В этой встрече хабаровчанам удалось сильно удивить клуб из Уфы [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Наконец-то победа! В Хабаровске «Амур» прервал 9 матчевую серию поражений и выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2Наконец-то победа! В Хабаровске «Амур» прервал 9 матчевую серию поражений и выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ

Девять матчей подряд, с самого начала нового 2020 года, «Амуру» не удавалось взять верх над соперниками, а они, надо отметить были у хабаровчан не слабыми. «Тигры» сражались как львы, но то ли удача отворачивалась, то ли мастерства не хватало - победа постоянно ускользала.

Единственное, что могли до этой игры - взяли три очка по буллитам у «Авангарда», «Ак Барса» и «Сибири». Сейчас чемпионат близиться к завершению, всем нужны очки, кроме тех, разумеется, кто в плей-офф ни при каких раскладах уже не выйдет. Хабаровские болельщики всерьез стали опасаться, что доигрывать этот этап «Амур» будет спустя рукава – стремиться по их мнению «тиграм» уже не к чему. Впрочем, даже «Трактор» надеется сыграть за кубок Гагарина.

Наконец-то победа! В Хабаровске «Амур» прервал 9 матчевую серию поражений и выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Наконец-то победа! В Хабаровске «Амур» прервал 9 матчевую серию поражений и выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

«Салават Юлаев» сейчас находится на шестой строчке конференции «Восток», «Амур» на последнем уступая челябинцам одно очко. Казалось бы, этот матч будет не самым интересным и что называется «в одни ворота», но надо знать хабаровскую команду, которая в самых безнадёжных ситуациях, особенно на своем льду может сильно удивить соперников.

Этот матч начался с давления на гостей и уже на второй минуте Кирилл Рассказов открывает счет в этой встрече. Партнеры набросили на «пятак», и Кирилл забросил шайбу. «Амур» продолжает атаковать и на 13 минутах после вбрасывания в чужой зоне к Владиславу Ушенину от брата попадает шайба тот не растерялся, щелчок и «Амур ведет с преимуществом в два очка. «Салават Юлаев» бросается в контратаку, и показалось что гол был, но судьи после видеоповтора его не засчитывают.

А вот второй период получился у хабаровчан не самым удачным. Поймать игру не давали постоянные ошибки и как следствия удаления. На 33 минуте Дмитрий Кугрышев отыгрывает у «Амура» одну шайбу. Однако большего сделать уфимцам не удалось. Счет после второй двадцатиминутки 2:1

Наконец-то победа! В Хабаровске «Амур» прервал 9 матчевую серию поражений и выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Наконец-то победа! В Хабаровске «Амур» прервал 9 матчевую серию поражений и выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- «Салават» во втором периоде здорово добавил, нас тренеры об этом предупреждали, что они сейчас побегут. Они стали владеть шайбой, немного забрали инициативу и самое неприятное, что мы сами себе создаем опасные моменты, везем шайбу в свою зону. Надо это исключить, исключить потери на синей линии, играть поглубже и более остро, и мы вернем преимущество, - отметил Кирилл Рассказов, нападающий команды «Амур».

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА

Ошибки «Амур» учел, тем более что теперь больше нервничать и ошибаться стали гости. В начале третьего периода последовала сразу три удаления подряд, впрочем, «Амур» преимуществом воспользоваться не сумел, хотя моменты были, и шайба просто чудом не залетала в ворота уфимцев.

Наконец-то победа! В Хабаровске «Амур» прервал 9 матчевую серию поражений и выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Наконец-то победа! В Хабаровске «Амур» прервал 9 матчевую серию поражений и выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Тем не менее на 51 минуте Александр Горшков делает дубль – 3:1, а на 52 минуте ворота «Салавата Юлаева» распечатывает Игорь Руденков – 4:1. За две минуты до конца матча тренер «Салавата» меняет вратаря на еще одного полевого игрока, а на 59 минуте удаление за задержку соперника клюшкой получает Данил Файзулин и гости забрасывают последнюю шайбу в этом матче. Счет 4:2 и первая победа «Амура» после нового года.

Наконец-то победа! В Хабаровске «Амур» прервал 9 матчевую серию поражений и выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Наконец-то победа! В Хабаровске «Амур» прервал 9 матчевую серию поражений и выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Хороший матч, мы провели его с хорошим настроем, с хорошей самоотдачей. Ключевым был второй период, где у нас было масса удалений, втроем играли два раза – этот момент был ключевой. Хорошо отоборонялись и получили сегодня первый и второй периоды. Хотелось бы ребят поблагодарить – несмотря ни на что мы сражаемся, они отдавались игре весь матч, - подчеркнул после игры Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Наконец-то победа! В Хабаровске «Амур» прервал 9 матчевую серию поражений и выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Наконец-то победа! В Хабаровске «Амур» прервал 9 матчевую серию поражений и выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Впрочем, возможность отыграться уфимской команде представиться уже 29 января так же в «Платинум Арене».

Пресс-конференция после матча "Амур" - "Салават Юлаев" 28.01.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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