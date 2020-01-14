2020-01-14T06:20:26+03:00
Спорт

Не хватило хладнокровия: хабаровский «Амур» уступил «Авангарду» по буллитам со счетом 1:2

Победа над омичами была очень близко, команды сражались практически на равных [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Не хватило хладнокровия: хабаровский «Амур» уступил «Авангарду» по буллитам со счетом 1:2Не хватило хладнокровия: хабаровский «Амур» уступил «Авангарду» по буллитам со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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Омский «Авангард» - соперник серьезный, даже очень. Команда буквально дышит в затылок лидеру «Востока» - казанскому «Ак Барсу», уступая ему всего два очка. Сравните с «Амуром», который опережает только «Трактор». К тому же последние игры с омичами для хабаровчан складывались не очень удачно. Добавим к этому неудачное начало года, когда «тигры» уступили четырежды: «Локомотиву», «Северстали», московскому «Динамо» и магнитогорскому «Металлургу» и получим минимальные шансы выиграть у одного из лидеров конференции.

Не хватило хладнокровия: хабаровский «Амур» уступил «Авангарду» по буллитам со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Не хватило хладнокровия: хабаровский «Амур» уступил «Авангарду» по буллитам со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Так, да не так. Поединок в «Платинум Арене» «Амур» начал очень резво, с таким настроем на победу, что омичи первые два периода ничего не могли сделать с хабаровской командой. Первыми забили хозяева – на 26 минуте матча отличился Игорь Руденков, получивший шайбу от Игоря Голубева. Гол получился красивый и очень важный. После забитой шайбы «тигры» не сели в оборону, как можно было ожидать, а еще больше взвинтили темп и продолжили атаковать.

Не хватило хладнокровия: хабаровский «Амур» уступил «Авангарду» по буллитам со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Не хватило хладнокровия: хабаровский «Амур» уступил «Авангарду» по буллитам со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

«Авангард», понимая, что ожидаемая победа ускользает, тоже в стороне не остался, но отыграться «ястребы» смогли только на 48 минуте в третьем периоде. Хабаровские хоккеисты ошиблись у синей линии, гостям удалось перехватить шайбу и реализовать момент. Забил Валентин Пьянов, а Евгений Аликин, спасавший весь матч ворота «тигров», закрытый игроками не успел отреагировать.

Моменты завершить матч победой были и у той, и у другой команды, однако до окончания основного времени ни «Амуру», ни «Авангарду» этого сделать не удалось. Игра перетекла в овертайм. «Не отдавать! Больше контролировать шайбу!» - кричал Александр Гулявцев своим подопечным, и они старались. Пятиминутка опять завершилась ничьей, настала очередь буллитов.

Не хватило хладнокровия: хабаровский «Амур» уступил «Авангарду» по буллитам со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Не хватило хладнокровия: хабаровский «Амур» уступил «Авангарду» по буллитам со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Первыми начали хозяева. Денис Голубев бросает по воротам гостей – вратарь спасает. Затем очередь «Авангарда» - Семен Кошелев бьет, Аликин на страже. Дальше Кирилл Рассказов реализует свой момент – 1:0. На лед выходит Сергей Шумаков – мимо! Зато свой момент не упускает Игорь Руденков – 2:0, Хабаровск ведет, но Брэндон Макмиллан пробивает Евгения Аликина – 2:1, а затем Валентин Пьянов сравнивает счет. Все решил бросок Сергея Шумакова, счет по буллитам становится 2:3, свой момент упускает Денис Голубев, и такая близкая победа уходит к «Авангарду».

Не хватило хладнокровия: хабаровский «Амур» уступил «Авангарду» по буллитам со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Не хватило хладнокровия: хабаровский «Амур» уступил «Авангарду» по буллитам со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Матч вышел очень хорошим, хотя голов было немного. Мы неплохо играли в обороне, во втором периоде после гола могли развить успех. Были готовы, что соперник будет настроен на атаку в третьем периоде. Но потеря на синей линии привела к голу. В серии послематчевых бросков, имея преимущество в две шайбы, нужно побеждать. Не хватило хладнокровия и мастерства, - отметил после игры Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Боб Хартли - наставник омской команды - в свою очередь отметил, что «Амур» давно перестал быть мальчиком для битья и два периода не давал «Авангарду» пространства. Лучшим игроком матча главный тренер назвал Игоря Бобкова - своего вратаря.

Следующий матч для «Амура» также ожидается нелегким - в Хабаровск приехал лидер конференции «Ак Барс», встреча состоится 14 января на льду «Платинум Арены».

Пресс-конференция после матча "Амур" - "Авангард".

ИСТОЧНИК KP.RU

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