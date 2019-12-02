Раз на раз не приходится: хабаровский «Амур» на своем льду уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:2

Предыдущий матч «Амур» провел блестяще, пять шайб в ворота московского «Спартака» и не одной ответной, не удивительно что и в этой игре хабаровские болельщики рассчитывали на победу своей команды. Ну может быть надеялись. Хотя «Авангард» это не «Спартак». «Ястребы» очень опасны и играют в простой, но чрезвычайно эффективный хоккей. Не случайно омский клуб занимает вторую строчку в восточной конференции. Единственная надежда была на то, что «Амуру» удастся навязать гостям свой скоростной хоккей и уставшие после напряженных игр с «Куньлунем РС» омичи начнут ошибаться.

Первый период начали бодро, но уже на второй минуте «тигры» ошибаются, шайба попадает к Сергею Широкову и тот ни секунды не сомневаясь, отдает снаряд Андригетто, а тот точным броском распечатывает ворота хабаровчан. «Амуру» не помогает даже то, что три раза за период он имеет преимущество в одного игрока. «Аванград» умудряется «давить» даже в меньшинстве.

Раз на раз не приходится: хабаровский «Амур» на своем льду уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Мне кажется, идет очень быстрая игра и как следствие - удаления, их три у нас уже было. Мы пытаемся навязать свой хоккей, они нам свой. Нам надо лучше закрывать вратаря - будет больше голов, и больше играть в чужой зоне. Что касается свиста болельщиков - все куда-то переходят, если болельщики свистят, значит, наверное, помнят. Хочется забить гол, но мы играем на выезде в такой плотный хоккей и в Пекине, и в Хабаровске. Для нас сейчас главное очки и конечный результат. – делится впечатлениями Павел Дедунов, нападающий «Авангарда».

Раз на раз не приходится: хабаровский «Амур» на своем льду уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Второй период прошел полностью под контролем гостей, даже если хабаровчанам удавалось завладеть шайбой, «Авангард» опять давил, не давал пространства для маневра и тем более не давал создавать опасных моментов у своих ворот. У тигров было несколько выходов в зону «ястребов», но там в воротах надежно играл Игорь Бобков. И тут на 39 минуте Томаш Зогорна получает две минуты на скамейке штрафников за толчок соперника клюшкой, следует атака на ворота Евгения Аликина, защита ошибается, упуская из виду Клинкхаммер, тот бьет – 0:2. Трибуны приуныли, кажется, все, в столь вязком матче хабаровчанам уже не забить.

- Не получается, потому что мало держим шайбу в их зоне, в нападении. Надо больше бросков делать, они переигрывают нас с этих компонентах. Предыдущий матч был хороший, тяжёлый, но нам надо через себя перешагивать и залезать в зону плей-офф. Сейчас где-то надо выйти на бросок, где-то с мясом его закопать, но пока не получается, подчеркивает Максим Игнатович, защитник ХК «Амур».

Раз на раз не приходится: хабаровский «Амур» на своем льду уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В третьем периоде Амур заметно прибавил, но опять не дают команде реализовать свои возможности не точные передачи и у атак завершения. В некоторых монетах очень сильно не хватало бросков по воротам соперников. Однако на 47 минуте сумел отличиться Томаш Зогорна, получая шайбу он делает два обманных замаха и мощно бросает по воротам – 1:2. И «тигры» и трибуны оживляются. Игра идет на очень высоких скоростях, но забросить вторую шайбу и сравнять счет «Амуру» никак не удается.

Раз на раз не приходится: хабаровский «Амур» на своем льду уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Не помогает даже то, что на последних двух минутах вместо Евгения Аликина на лед выкатывается шестой полевой игрок, а «Авангард» остается в меньшинстве – за толчок до конца периода удален Алексей Емелин. Несколько опасных моментов, которые блокирует Бобков и звучит финальная сирена. Счет 1:2, хабаровчане уступают одному из лидеров восточной конференции на своем льду. Чуда не произошло.

- Мы хорошо провели эту выездную игру, у «Амура» была очень хорошая победа над «Спартаком», поэтому нам важно было провести ровно и сильно все три периода, что мы и сделали. Кроме того, возвращение Широкова и Емелина было для нас серьезным усилением, конечно все на выезде должны играть на пределе возможностей, но именно Широкова и Емелина я бы выделил, - отмечает в послематчевом интервью Боб Хартли, главный тренер «Авангарда».

Раз на раз не приходится: хабаровский «Амур» на своем льду уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Следующую игру «Амур» так же проведет дома в «Платинум-Арене» с чеховским «Витязем» уже 4 декабря.