Московский «Спартак» - соперник серьезный, его в Хабаровске ждали и всерьез опасались. Как-никак пятое место в западной конференции, это не 11 у «Амура» на «востоке». К тому же москвичи недавно провели очень успешную серию, выиграв подряд четыре матча. «Амур» в свою очередь недавно вернулся домой после достаточно тяжелого выезда, тяжелые соперники, длительные перелеты дали себя знать. Последний матч с финским «Йокеритом» оказался провальным – 4:1. Даже Александр Гулявцев, обычно очень сдержанный в выражениях и критике, заявил, что «Амур» провел, наверное, худший матч в сезоне.

ЗАБИТЬ И ВЫСТОЯТЬ

Тем не менее на игру со «Спартаком» хабаровчане вышли с самым боевым настроем. На глазах у своих зрителей проигрывать очень не хотелось, тем более задачу – попасть в плей-офф никто не отменял. Ну хотя бы попытаться. Попытались.

Включили режим Аргентины: хабаровский «Амур» буквально раскатал по льду московский «Спартак»Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Уже на второй минуте матча Амур остался в меньшинстве. За подножку на скамейку штрафников отправился Владислав Ушенин. Однако «тигры» выстроили грамотную оборону и «Спартак» не смог открыть счет даже имея преимущество. Его на шестой минуте встречи изменил Гинек Зогорна. Ассистировал его брат Томаш, он по левому борту въехал в зону и набросил шайбу на пятак – гол, 1:0! Трибуны ликуют, «Спартак» давит. Надо было дотерпеть до конца периода, и «Амуру» это удалось.

Статистика показывает, что игра идет с преимуществом хозяев: «Броски»: 20 - 12, «Броски в створ»: 13:6, время в атаке примерно равное.

- Тяжело вкатываться, в Хабаровске всегда тяжело играть, было удаление у соперника, у нас был шанс, но мы его упустили. Амур забил. Во втором периоде нам надо поменьше играть в своей зоне, идти в другую и больше бросать по чужим воротам, – делится впечатлениями Анатолий Никонцев, капитан «Спартака».

УРА, МЫ ЛОМИМ!

Второй период для «тигров» выдался самым тяжелым. Двойное удаление у «Амура» с разницей в минуту в самом начале заставило хабаровчан мобилизовать все силы. Игроки «Спартака» атаковали почти непрерывно, но взять ворота соперника не смогли – Евгений Аликин всерьез решил отыграть на «ноль» и сам как тигр метался в рамке, блокируя чужие удары. В конце периода еще одно удаление у хозяев льда: Глеб Корягин покидает площадку за задержку соперника. Звучит сирена - третью двадцатиминутку, как казалось самую сложную в этом матче, «Амур» начнет в меньшинстве.

Включили режим Аргентины: хабаровский «Амур» буквально раскатал по льду московский «Спартак»Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Лично для меня этот отрезок был тяжеловатым, была травма, выпал из игрового процесса. Что касается команды - мы выстояли, поборолись, надо еще добавлять! Сейчас тренера добавят. Мое удаление - это глупейшая ошибка, но бывает такое в хоккее... хорошо, что выстояли, - Артем Железков, нападающий «Амура».

Перелом произошел в третьем игровом отрезке. «Амур» как прорвало, на 50 минуте Кирилл Рассказов делает 2:0, через две минуты Никита Камалов забивает – 3:0, спустя еще две минуты отличился Денис Голубев – 4:0, тренер «Спартака» берет видеоповтор, но судьи признают гол «чистым», и через тридцать секунд Владислав Ушенин забивает пятую шайбу в этой встрече. «Спартак» деморализован и просто доигрывает матч.

- Если говорить откровенно - матч очень напряженный, счет 1:0 держался долго. Мы выстояли, ребята постарались и забили хорошие рабочие голы. Счет 5:0 не отражает весь драматизм матча. Хорошо, что выиграли! – комментирует Александр Гулявцев, главный наставник «Амура».

Включили режим Аргентины: хабаровский «Амур» буквально раскатал по льду московский «Спартак»Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В раздевалке он еще более сдержан в выражениях, хотя видно, наставнику команды очень приятно, что его подопечные буквально «размазали» именитых гостей по хабаровскому льду.

- Тяжелый матч, парни! Терпели, молодцы! Давайте работать, все у нас будет нормально! – заявил Александр Гулявцев в раздевалке.

Следующий матч «Амур» сыграет уже второго декабря. Соперником хабаровчан будет омский «Авангард».