Проиграли в меньшинстве: «Йокерит» выиграл у хабаровского «Амура» матч реванш со счетом 4:1

«ТИГРЫ» ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАКАЗАНЫ

Этого матча ждали больше в Хельсинки чем в Хабаровске. «Амур» должен быть наказан» - писали в официальной группе фанаты «джокеров» и это, наверное, стало основной установкой на матч для финской команды. Шуты и их болельщики не смогли спокойно пережить болезненное поражение с разгромным счетом от тигров в «Платинум-Арене» и рассчитывали на реванш. Тем более что это последний матч «Амура» в непростой выездной серии, позади остались схватки с «Салаватом Юлаевым» и «Барысом» - не последними командами в лиге борьба с которыми отняла у «тигров» очень много сил, плюс к этому длительные перелеты и минимум времени на восстановление. Так что шансы отыграть поражение у «шутов» были очень высоки.

Первый период начался очень резво, «Джокеры» бросились в атаку и играли на очень высоких скоростях. Это заставило ошибаться «тигров» и первое удаление «заработал» Станислав Кацуба. Атаки на ворота Евгения Аликина следовали одна за другой, и закономерно закончились голом – 1:0. А вот второе удаление и новый мощный натиск хозяев «тиграм» удалось отбить. К концу периода статистика была явно не в пользу хабаровчан 15 бросков в створ ворот у «джокеров», и всего 2 у «тигров». На перерыв хабаровчане ушли так и не сумев отыграться.

Сравнять счет удалось на 26 минуте матча – Дмитрий Коробов вышел к воротам, бросил – 1:1. Затем последовала чреда удалений, и «Йокерит» опять взвинтил скорости, но Евгений Аликин держался. Тем не менее атакующая тактика «шутов» приносит свои плоды на 39 минуте игры. Комбинация была разыграна как по нотам, завершил ее Антти Пильстрём и хозяева площадки опять выходят вперед. Перерыв.

ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОБЕДА

В третьем и решающим периоде, скорости выросли еще больше, все понятно финнов не устраивает минимальное преимущество, они отлично помнят, что от хабаровской команды можно ожидать всего чего угодно, а гостям надо отыграться. На 45 минуте Глеб Корягин выбрасывает шайбу за пределы площадки и отправляется на скамейку штрафников, а уже минуту спустя финны реализуют большинство – 3:1. Первую атаку вратарь «тигров» отбивает, но Джон Норман в падении все-таки забрасывает ее в ворота. «Амур» пытается еще добавить активности, но сил явно не хватает, в то время как хозяева поймали кураж и изо всех сил стараются забить четвертую шайбу.

Если им это удастся счет в матче реванше станет зеркальным, ведь в Хабаровске финны проиграли 4:1 и, судя по всему, они этого не забыли. В ход идет даже хитрость. Оказавшись за воротами «Амура» нападающий «Йокерита» поднимает шайбу на клюшку и аккуратно набрасывает ее на спину вратарю в надежде что она отрикошетит и упадет в ворота. Но такое ощущение что Евгения Аликина есть камера заднего вида – он приживается спиной к воротам и ликвидирует опасный момент.

Забить четвертый гол решивший исход встречи «джокерам» удалось опять в большинстве. За толчок клюшкой лед покидает Денис Голубев, Микко Лехтонен мастерски подрабатывает шайбу и забивает. После этого финны сбавляют темп, «Амур» пытается отыграться, но шансов у них очень мало, не помогает даже большинство – видно, что команда устала. Встреча заканчивается победой финнов, все как они и хотели – 4:1.

Статистика матча не утешительна. Броски в створ ворот: 36 у «Йокерита», 13 у «Амура», время в атаке у хозяев: 16 минут 3 секунды, у гостей: 7 минут 21 секунда.

Следующий матч «Амур» проведет уже дома в Хабаровске. Соперником «тигров» станет «Спартак». Встреча пройдет 30 ноября на льду «Платинум-Арены».