Побежденные, но не сломленные: «Салават Юлаев» в драматической борьбе одолел хабаровский «Амур»

КТО ФАВОРИТ?

Эту встречу с нетерпением ожидали болельщики обеих команд. «Салавату Юлаеву» необходимо было подниматься выше в турнирной таблице и немного реабилитироваться после игры с «Куньлунем РС» где из всего происходящего на площадке положительным для уфимцев был только счет на табло. «Амур» вдохновленный двумя победами подряд с не самыми слабыми командами лиги – «Йокеритом» и «Металлургом» был настроен бороться за каждое очко.

- Мы работаем всей командой из счет именно командных действий удалось обыграть своих соперников. Мы понимаем, что борьба за место в плей-офф продолжается, мы хотим быть там и сражаемся каждую игру. Что касается большего размера площадки, да, «Салават» хорошо катается, но мы это учли и постараемся тоже не проигрывать в движении и навязывать свой хоккей, - рассказал Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур» перед матчем.

Уфимцы все равно выходили на матч фаворитами все-таки у них было третье место в конференции, у Амура несмотря на победы – одиннадцатое. Матч обещал быть интересным и команды ожидания фанатов не обманули.

Первыми в счете повели хоккеисты из Уфы. На девятой минуте они разыграли неплохую комбинацию, и Никита Сошников вывел свою команду вперед. Но радовались поклонники «Салавата Юлаева» недолго. Меньше чем через минуту Станислав Кацуба сравнивает счет. Команды атакуют и контратакуют, но на перерыв уходят при счете 1:1.

ВЕЧЕР ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ТОМНЫМ

Второй период опять начинается с удаления игрока «Салавата Юлаева», но у «Амура» несмотря на большое количество атак не получается реализовать большинство. На 25 минуте «Салават» опять выходит вперед. Александр Бурмистров забрасывает в ворота «Амура» - 2:1. Кажется – все уфимцы не дадут отыграться, но хабаровчане действуют по-хорошему нагло и пытаются отыграться. На 34 минуте Денис Голубев опять «обнуляет» счет. Хозяева площадки обескуражены, видно, что хоккеисты обеих команд устали и ждут окончания периода. На перерыв уходят со счетом 2:2.

- Нам надо выигрывать матч, нет шансов проигрывать. Идем внизу, даже когда выигрываем поднимаемся совсем на суть-чуть. Надо выигрывать это самое главное, - в перерыве делиться эмоциями Станислав Кацуба, нападающий ХК «Амур».

Третью двадцатиминутку тигры начали с атаки, было еще одно удаление у «Салавата Юлаева» - игрок выскочил на лед, не дождавшись пока его одноклубник уйдет с площадки и заработал для команды 2 минуты штрафа. И опять «Амур» большинство реализовать не смог. Игра становится «вязкой» команды боятся пропустить – все понимают кто сейчас забьет первым - тот выиграет матч. И Станислав Кацуба срывается и бьет соперника по голове. Удаление! Салават пользуется преимуществом и забивает.

Третий гол разозлил игроков «Амура», и через 44 секунды Александр Горшков восстанавливает равновесие. В третьем периоде хабаровскую команду не узнать, играют агрессивно диктуя свою волю сопернику. Витасек спасая ворота принимает шайбу в незащищенную шею, падает, но поднимается. Борьба продолжается.

БИЛИСЬ, НО СУДЬБА БЫЛА ПРОТИВ

Уже на последних минутах Уфа опять выходит вперед, Александр Гулявцев принимает решение снять вратаря. Амур атакует, но один из игроков ошибается соперник перехватывает шайбу и выходит к пустым воротам - 5:3. Уже не отыграться. Главный тренер хабаровчане просит видеопросмотр, подозревают что игрок «Салавата Юлаева» неправильно вошел в зону, если это так у «Амура» есть шанс. Арбитры очень долго совещаются, но в конце концов засчитывают гол. Хорошая игра, «тигры» показали себя настоящими бойцами, но матч, к сожалению, остается за уфимцами.

- Играли мы неплохо. Не отпускали «Салават», сразу после забитых голов отыгрывались, но не дотерпели. К команде претензий нет, готовимся к следующему матчу, - прокомментировал игру Александр Гулявцев.

Следующую игру побежденный, но не сломленный «Амур» проведет так же на выезде в Нур-Султане с местным «Барысом».