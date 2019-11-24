«Тигры» одолели «барсов»: Амур в овертайме переиграл казахстанский «Барыс» со счетом 2:3

Это второй выездной матч хабаровского «Амура», «Барыс» в свою очередь этим матчем закрывал домашнюю серию. Накануне хабаровчане в упорной борьбе уступили уфимскому «Салавату Юлаеву», игра получилась интересной и в тоже время отняла у хоккеистов очень много сил и уже через день новая схватка с не самой слабой командой лиги. В свою очередь казахстанская команда уступила казанскому «Ак Барсу». Мотивация на матч у обоих клубов была достаточно мощная.

- С такими длинными перелетами, мы стараемся давать ребятам больше отдыхать, чтобы они смогли восстановиться. Меньший акцент на тренировки делаем между играми чтобы ребята вышли на игру свежими. Предыдущий матч был хороший достаточно ровно прошли все три периода, но индивидуальные ошибки привели к голам. В этом сезоне мы уже третий раз встречаемся с Барысом и мы их знаем и они нас, на что наши команды способны. Будем стараться играть с хорошей самоотдачей. У нас хорошая команда, мы не хуже хозяев, так что я думаю игра будет интересной, - заявил в предматчевом интервью Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Наставник «Амура» как в воду глядел. Однако первый период хабаровчане начали ни шатко ни валко. «Барыс» при поддержке почти пяти тысяч зрителей полностью завладел инициативой на площадке, «Амур» играл вторым номером и тут отдельное спасибо надо сказать Евгению Аликину, ликвидировавшему множество опасных бросков хозяев. Но когда идет в основном у твоих ворот рано или поздно это закончится голом. На 14 минуте за блокировку лед покидает Максим Кондратьев, «барсы» пользуются преимуществом и забивают – 1:0.

- Нам в первую очередь надо добавлять движения на площадке. В агрессии, в наглости спортивной, думаю сейчас добавим после перерыва, поменяем игру во втором периоде, - в перерыве делится впечатлениями Александр Кузнецов, нападающий «Амура».

Получилось это не сразу вначале «Барыс» увеличил свое преимущество на два очка. Александр Гулявцев берет видеоповтор, но судьи признают гол хорошим. Стало казаться что «Амуру» уже не отыграться. Однако через две минуты Томаш Зогорна немного сбивает спесь с хозяев – 1:2. Амур действительно добавил во втором игровом отрезке. Если по броскам в створ ворот в первом периоде с подавляющим преимуществом лидировали хозяева площадки: 23 - 1, то во втором соотношение составило уже 14-7.

- У них вратарь очень хорошо играет, нам надо быть собраннее в завершении и не открываться в контратаках. Третий период сыграем построже и постараемся не пропускать контратаки – делится планами Аркадий Шестаков, нападающий «Барыса».

В третьем отрезке «Амур» еще прибавил, атаковал, но все попытки пробиться к воротам «барсов» взяли в защите хозяев. И тут нервы сдают у Дмитрия Шевченко он опасно бьет игрока «Амура» в область шеи, за что удаляется до конца периода. «Тигры» тут же пользуются большинством и сравнивают счет, забивает Ондржей Витасек. Игра идет на больших скоростях «барсам» овертайм не нужен, но гости выстояли – кто сильнее командам предстоит выяснить в дополнительном периоде.

Овертайм в регулярном чемпионате - это игра в формате «четыре на четыре», пять минут. И тут опять у «Барыса» за опасную игру высокоподнятой клюшкой лед покидает Леонид Метальников. Две минуты «Амуру» предстоит провести в большинстве. Хоккеисты не торопятся грамотно расставляются в зоне хозяев площадки и атакуют. Гол – 2:3! Шайбу, решившую исход встречи, забивает Игорь Руденков и «Амур» празднует совою первую победу в этом нелегком выезде.

- После забитого нами гола ситуация переломилась. Мы сыграли период ровно, хотя «Барыс» имел преимущество, но выигрывает та команда, которая забивает на один гол больше, - подчеркнул после матча Александр Гулявцев, главный тренер «Амура».

Следующую встречу «Амур» проведет уже через два дня в Финляндии, где местный «Йокерит» попытается взять реванш за свое недавнее поражение в Хабаровске.