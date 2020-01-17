И снова буллиты: хабаровский «Амур» уступил «Сибири» со счетом 1:2

В этом году «Амуру» явно не везет – в январе ни одного матча хабаровчанам выиграть не удалось, несмотря на то, что «тигры» сражались на совесть. Соперники были как на подбор: лучшие команды лиги. Дома в играх с «Авангардом» и «Ак Барсом» хабаровчане уступили по буллитам, заработав два очка, третьим соперником стала «Сибирь» - команда, уверенно рвущаяся в плей-офф.

И снова буллиты: хабаровский «Амур» уступил «Сибири» со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

До встречи с «тиграми» новосибирцы выиграли четыре матча и занимают пятую строчку конференции «Восток», «Амур», в свою очередь, потерпел шесть поражений подряд, скатившись на последнее место.

Игра началась с удаления у хозяев. На пятой минуте Денис Голубев за толчок соперника на борт на две минуты покинул лед, оставив свою команду в меньшинстве. «Амуру» удалось отбиться, но тут через пять минут на скамейку штрафников уходит Валерий Васильев, «Сибирь» пользуется большинством и идет в атаку. На 12 минуте бывший форвард «Амура» Данил Романцев бросает почти от круга вбрасывания, шайба рикошетит от Евгения Аликина и попадает в ворота – 0:1

И снова буллиты: хабаровский «Амур» уступил «Сибири» со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Отыграться хабаровчанам удалось только во второй двадцатиминутке, перед самым окончанием периода. На 40 минуте Кирилл Рассказов выкатывается к воротам гостей, бьет, гол! Счет становится ничейным. Весть третий период команды пытались склонить чашу весов в свою сторону, но ни «Амуру», ни «Сибири» этого сделать не удается. Игра переходит в овертайм.

И снова буллиты: хабаровский «Амур» уступил «Сибири» со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Равная игра команд превращала третий период в своеобразный овертайм, где игра велась до первой заброшенной шайбы. Закончить встречу в третьем периоде у «Амура» шансов было предостаточно, впрочем, как и у соперника. Были и выходы один в ноль, и броски с пятака, и попытки с мясом «закопать» шайбу. Но Аликин и Сятери оставляли свои команды в игре, - отметили в пресс-службе ХК «Амур».

И снова буллиты: хабаровский «Амур» уступил «Сибири» со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Несмотря на удаления сначала у «Амура», потом у «Сибири», реализовать большинство не получается. Пять минут проходят, счет по-прежнему 1:1 – начинается уже привычная хабаровским болельщикам серия штрафных бросков. К сожалению, завершилась она так же традиционно - поражением «Амура». Судьбу матча решил гол, забитый Микаэлем Руохомаа.

И снова буллиты: хабаровский «Амур» уступил «Сибири» со счетом 1:2Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В итоге «Амур» сейчас занимает последнее 12 место в конференции «Восток», имея на своем счету 44 очка. Следующую игру хабаровская команда проведет в Пекине с местным «Куньлунем РС».