Матч не забитых голов: хабаровский «Амур» снова переиграл «Салават Юлаев» на этот раз по буллитам со счетом 1:0

Девять матчей подряд, с начала этого года «Амур» несмотря на яростную борьбу не мог переломить ход встреч в свою пользу. И только вернувшись в Хабаровск собрался с силами и наконец-то порадовал своих болельщиков не только красивой игрой, но и победой.

Матч не забитых голов: хабаровский «Амур» снова переиграл «Салават Юлаев» на этот раз по буллитам со счетом 1:0Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Противник не слабый – «Салават Юлаев» тем более было приятно, когда хабаровчане выиграли с преимуществом в две шайбы. На следующий день их ждало еще одно испытание – вторая подряд встреча с командой из Уфы. Было понятно, что «Салават» не намерен спускать хозяевам такой дерзости и эта игра должна будет стать реваншем.

«Амур» тоже готовился и с самого начала начал атаковать. Множество моментов, иногда очень красивых которые хабаровчанам так и не удалось реализовать – где не хватало мастерства, где элементарной удачи. Множество раз хозяева льда оставались в большинстве и сделать ничего не могли. Гости тоже не оставались в долгу – контратаковали выкатывались к воротам, но и у них не пошло.

Матч не забитых голов: хабаровский «Амур» снова переиграл «Салават Юлаев» на этот раз по буллитам со счетом 1:0Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Эти периоды были очень, очень тяжелыми. Мы знали перед игрой что сегодня она пойдет по-другому не так как вчера. Соперникам надо лучше играть, поскольку им нужны очки так же, как и нам. Мы очень хотим выиграть, нам обязательно нужно забить, - подчеркнул Томаш Зогорна, нападающий ХК «Амур».

Первый период – 0:0, второй – 0:0, третий – все та же ничья. Овертайм команды провели очень осторожно, тоже не сумев забить. Все решилось в серии штрафных бросков. Евгений Аликин отстоял на «ноль», его визави Юха Метсола пропустил одну шайбу, решившую исход встречи. Забил этот гол Вячеслав Ушенин. Амур побеждает со счетом 1:0 и записывает на свой счет вторые победные очки в этом году.

Матч не забитых голов: хабаровский «Амур» снова переиграл «Салават Юлаев» на этот раз по буллитам со счетом 1:0Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Для обеих команд это был очень тяжелый матч, второй матч подряд. Сегодня были моменты как у «Салавата», так и у нас, но видимо сегодня так судьба распорядилась что итог матча должен был решиться по буллитам. На буллитах Евгений отстоял здорово и нам хватило одной шайбы, - отметил Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Матч не забитых голов: хабаровский «Амур» снова переиграл «Салават Юлаев» на этот раз по буллитам со счетом 1:0Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Следующий матч «Амур» проведет уже в эту пятницу 31 января с московским «ЦСКА».