Были наши стали ваши: хабаровский «Амур» и питерский СКА обменялись нападающими

Как сообщили в пресс-службе хабаровской команды в «Амуре» и СКА произошел обмен игроками на Дальний Восток возвращается хабаровский воспитанник Сергей Плотников, а в Санкт-Петербург убывает Игорь Руденков.

- 25-летнии форвард Игорь Руденков провёл в составе Тигров 4 сезона, 156 матчей , набрал 59 (29+30) очков. Мы благодарим Игоря Руденкова за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере! – отметили в хабаровском клубе.

Что касается «новичка», то Сергеи Плотников является чемпионом мира по хоккею 2014 года, серебряным призером Чемпионата мира 2015 года. Двукратным бронзовым призером Чемпионата мира 2016, 2017 годов. Так же он Обладатель Кубка Гагарина, который в составе команды завоевал в 2017 году.

Напомним, что сейчас в хоккейном клубе «Амур» идет комплектование команды на следующий сезон. Ранее руководство команды заявляло, что хочет сохранить и тренерский штаб, и игровой состав, неплохо отыгравший в прошедшем чемпионате КХЛ.

В «Амуре» уже продлены контракты с главным тренером «тигров» Александром Гулявцевым. Также карьеру в клубе продолжат тренер по работе с нападающими Павел Торгаев и тренер защитников Александр Юдин. В Хабаровске остаются наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

Что касается игроков, хабаровская команда подписала новые соглашения с защитниками: Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Артуром Болтановым, Игорем Величкиным, Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым. Также в клубе опровергли слух, что братья Ушенины уходят в «Автомобилист», и заверили, что приложат все усилия, чтобы хоккеисты остались в «Амуре».