«Зогорна клюшку не бросал», «Состав попытаемся сохранить» и «Аликин остается с нами», - в хабаровском «Амуре» подвели итоги сезона.

Сезон закончен, команда отправляется в отпуск, а тренеры и руководители клуба подводят итоги. Главное – по оценке специалистов в сезоне 19/20 «Амур» превратился в мощную и очень боевую команду способную выиграть у сильнейших клубов лиги. Это, кстати, «тигры» не раз в ходе сезона доказывали, обыграв с «аргентинским» счетом «Спартак», победив чемпиона - ЦСКА и совершив несколько умопомрачительных камбэков с 0:3. Картину немного подпортили два матча с «Нефтехимиком» не пустившие хабаровчан в плей-офф. Но, даже не смотря на это сальдо положительное.

- Мы не попали в плей-офф — это минус. Но несмотря ни на что, мы одна из немногих команд, которые до конца держала интригу. Я никогда об этом не говорил, но по ходу сезона мы сталкивались с множеством травм и болезней, которые выбивали из колеи игроков, в том числе и лидеров. Мы по ходу сезона теряли Томаша Зогорну, Марека Лангхамера. Если во вратарской линии отлично отработал Евгений Аликин, то в линии нападения Зогорны-старшего нам не хватало, - отметил Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур». - С точки зрения отношения команды к работе поставлю твердую «четверку». Проявляли характер. Последние матчи ребята играли с порванными связками, сломанными руками. Это говорит о том, что бились до конца, хотели завоевать путевку. Болельщики это оценили. В этом сезоне была команда, которая способна и заслуживала попадания в плей-офф. Но это хоккей, это спорт, так бывает.

Между прочим, для болельщиков строящих конспирологические теории, в руководстве «Амура» подчеркнули – Томаш Зогорна в решающей встрече с «Нефтихимиком» специально клюшку не бросал, это чистой воды случайность. (Именно после того как клюшка чешского форварда в овертайме помешала выходу нападающего «Нефтехимика» один в один с вратарем «Амура», и был назначен роковой пенальти окончательно перечеркнувший для «тигров» возможность сыграть в плей-офф чемпионата). Второе по важности – «Амур» будет играть в следующем сезоне, и по большей части состав этого сезона: и игроков и тренеров постараются сохранить.

- С оптимизмом смотрим в будущее. Будем пытаться сохранить играющий и тренерский состав. В этом направлении предстоит большая и кропотливая работа, - подчеркнул Вадим Покотило, заместитель спортивного директора по селекционной работе.- Команда будет. По крайней мере, я располагаю такой информацией. Что касается селекции, на данный момент у нас девять человек имеют контракты на следующий сезон, еще 11 -ограничено свободные агенты, и с большой вероятностью останутся с нами. Это значит, что на 65 процентов команда скомплектована. Однозначно будем стараться усиливаться. Но костяк хотим сохранить.

Так же Вадим Покатило попросил всех кто переживает за судьбы Евгения Аликина и Александра Гулявцева не волноваться, один из лучших голкиперов лиги останется в «Амуре» - у него действующий контракт, что касается тренерского штаба всего за один сезон сумевшего подвести «тигров» к черте плей-офф то руководство клуба так же заинтересованно в его сохранении.

Уже стало известно о том, что хоккейный клуб «Амур» продлил соглашение с нападающим Александром Кузнецовым. Новый контракт рассчитан на один год и будет носить двусторонний характер.