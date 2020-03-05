2020-03-05T07:24:16+03:00
Спорт

«Зогорна клюшку не бросал», «Состав попытаемся сохранить» и «Аликин остается с нами», - в хабаровском «Амуре» подвели итоги сезона

В целом руководство клуба оценивает прошедший сезон со знаком «плюс», хотя в плей-офф и не попали [видео]
Борис КОКУРИН
Поделиться:
«Зогорна клюшку не бросал», «Состав попытаемся сохранить» и «Аликин остается с нами», - в хабаровском «Амуре» подвели итоги сезона«Зогорна клюшку не бросал», «Состав попытаемся сохранить» и «Аликин остается с нами», - в хабаровском «Амуре» подвели итоги сезонаФото: пресс-служба ХК "Амур"
Изменить размер текста:

Сезон закончен, команда отправляется в отпуск, а тренеры и руководители клуба подводят итоги. Главное – по оценке специалистов в сезоне 19/20 «Амур» превратился в мощную и очень боевую команду способную выиграть у сильнейших клубов лиги. Это, кстати, «тигры» не раз в ходе сезона доказывали, обыграв с «аргентинским» счетом «Спартак», победив чемпиона - ЦСКА и совершив несколько умопомрачительных камбэков с 0:3. Картину немного подпортили два матча с «Нефтехимиком» не пустившие хабаровчан в плей-офф. Но, даже не смотря на это сальдо положительное.

- Мы не попали в плей-офф — это минус. Но несмотря ни на что, мы одна из немногих команд, которые до конца держала интригу. Я никогда об этом не говорил, но по ходу сезона мы сталкивались с множеством травм и болезней, которые выбивали из колеи игроков, в том числе и лидеров. Мы по ходу сезона теряли Томаша Зогорну, Марека Лангхамера. Если во вратарской линии отлично отработал Евгений Аликин, то в линии нападения Зогорны-старшего нам не хватало, - отметил Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур». - С точки зрения отношения команды к работе поставлю твердую «четверку». Проявляли характер. Последние матчи ребята играли с порванными связками, сломанными руками. Это говорит о том, что бились до конца, хотели завоевать путевку. Болельщики это оценили. В этом сезоне была команда, которая способна и заслуживала попадания в плей-офф. Но это хоккей, это спорт, так бывает.

Между прочим, для болельщиков строящих конспирологические теории, в руководстве «Амура» подчеркнули – Томаш Зогорна в решающей встрече с «Нефтихимиком» специально клюшку не бросал, это чистой воды случайность. (Именно после того как клюшка чешского форварда в овертайме помешала выходу нападающего «Нефтехимика» один в один с вратарем «Амура», и был назначен роковой пенальти окончательно перечеркнувший для «тигров» возможность сыграть в плей-офф чемпионата). Второе по важности – «Амур» будет играть в следующем сезоне, и по большей части состав этого сезона: и игроков и тренеров постараются сохранить.

- С оптимизмом смотрим в будущее. Будем пытаться сохранить играющий и тренерский состав. В этом направлении предстоит большая и кропотливая работа, - подчеркнул Вадим Покотило, заместитель спортивного директора по селекционной работе.- Команда будет. По крайней мере, я располагаю такой информацией. Что касается селекции, на данный момент у нас девять человек имеют контракты на следующий сезон, еще 11 -ограничено свободные агенты, и с большой вероятностью останутся с нами. Это значит, что на 65 процентов команда скомплектована. Однозначно будем стараться усиливаться. Но костяк хотим сохранить.

Так же Вадим Покатило попросил всех кто переживает за судьбы Евгения Аликина и Александра Гулявцева не волноваться, один из лучших голкиперов лиги останется в «Амуре» - у него действующий контракт, что касается тренерского штаба всего за один сезон сумевшего подвести «тигров» к черте плей-офф то руководство клуба так же заинтересованно в его сохранении.

Уже стало известно о том, что хоккейный клуб «Амур» продлил соглашение с нападающим Александром Кузнецовым. Новый контракт рассчитан на один год и будет носить двусторонний характер.

«Зогорна клюшку не бросал», «Состав попытаемся сохранить» и «Аликин остается с нами», - в хабаровском «Амуре» подвели итоги сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин: «От УЕФА даже намека нет, что чемпионат Европы будет перенесен»
Ровно 100 дней остается до старта Евро-2020. Его примут 12 городов Европы, в том числе Санкт-Петербург, где пройдет три матча группового этапа и одна игра плей-офф
Новости 24
В редкий день года поженились молодожены в Хабаровском крае
Военные лыжники прошли три с половиной тысячи километров пути «Хабаровск-Москва»
Редкие книги 17-18 века покажут хабаровчанам
В День города по центру Хабаровска не проедет ни один автомобиль
Опасными отходами отравил землю бизнесмен в Хабаровском крае
Из поселка в Хабаровск эвакуировали ребенка санрейсом
На 8 Марта в Хабаровске женщин в автобусах будут возить бесплатно
Масштабный проект запускают в Хабаровске к 75-летию военной операции
Хабаровчане сложили коньки на полку
Поселок в Биробиджане защитят от большой воды на полвека
Два кольца подвели брата хабаровчанки под уголовное дело
Подростки уплыли на льдине в Хабаровском крае
Пропавшего 23 февраля бывшего заместителя мэра нашли в Хабаровске
Новую станцию для зарядки электромобилей открыли в Хабаровске
Прогноз погоды сегодня, 5 марта 2020 года: в Хабаровске днем +1, без осадков
В хабаровском медуниверситете увеличат количество целевых мест
В Хабаровском крае торговцы наркотиками получили условные сроки
В Хабаровском крае банда самогонщиков отправилась под суд
График движения маршруток с Красной речки пересмотрят в хабаровской мэрии
В Хабаровске водитель, разогнавшись до предела, влетел в машины, стоящие на светофоре
Зоны весенней охоты на водоплавающую дичь в Хабаровском крае снова разделили на «север» и «юг»
Материальную помощь в Хабаровском крае получили уже более трех тысяч дачников и садоводов
Интернет приходит в самые удаленные села Хабаровского края
Машины раскидало по проспекту в Хабаровске при аварии
Рогатый скот без документов не смог доехать из Биробиджана в Хабаровск
С расселением бараков поторопили мэрию Хабаровска
Угнал машину, чтобы добраться домой, и попал в аварию отчаянный хабаровчанин