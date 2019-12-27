Второй камбэк и очень нервно: «Амур» вырвал победу у «Автомобилиста» в серии буллитов победив со счетом 4:3

ОБОРОНА И НАТИСК

«Автомобилист» - одна из непростых команд для хабаровского «Амура», достаточно вспомнить недавний матч в Екатеринбурге, где бело-красные забили быстрый гол и затем довели встречу до победы со счетом 3:0. Главный козырь гостей – четкая игра в обороне и быстрые точные контратаки, завершающиеся реализацией созданных моментов. Именно так победили екатеринбуржцы тогда, именно так начали они матч сейчас.

Ошибка хабаровчан, стремительная атака на второй минуте матча и вот уже первая шайба в воротах Евгения Аликина. Двойное удаление за грубость, игра четыре на четыре, снова ошибка в средней зоне и на 8 минуте Дэн Секстон забивает «Амуру» второй гол. Практически весь период хабаровские хоккеисты пытались оправиться от такой оплеухи и перед самым перерывом нарастили скорость и провели несколько хороших атак на ворота соперника. К сожалению безрезультатных.

- Понимали, что Амур мог пойти активно, поэтому хорошо сыграли в обороне и забили два гола, будем действовать в том же духе. Быстрый гол добавил уверенности, когда его забиваешь игра противника рушится их план не сработал и им что-то нужно предпринимать чтобы отыгрываться. Нам сейчас в какой-то степени будет легче, - делится Вячеслав Литовченко, нападающий ХК «Автомобилист».

«ТИГРЫ» ВПЕРЕД

Второй период начался с атаки «Амура», но оборона гостей достаточно плотная, на 23 минуте Глеб Корягин задерживает соперника клюшкой и получает две минуты, а «Амур» получает третью шайбу в ворота. Реализует момент Букс Мэйсек. Однако «тигры» не сдаются атакующее звено выходит к воротам «Автомобилиста» Кирилл Рассказов подставляет клюшку – 1:3. «Амур» снова в игре. В целом во втором периоде выделить какую-то команду не получается, если бы не ненужные удаления «Амуру», наверное, удалось бы отыграться. Даже в меньшинстве «тигры» умудряются атаковать и бросать по воротам. Но подводит реализация.

- Немного начали идти на ворота, лезть. Стали появляться моменты. Нужно придерживаться этой игры. «Автомобилист» не железный у них третья игра на выезде, а нам нужно играть в игру, которая приносит нам результат. Забили гол, все поработали, побежали в атаку, я пошел к воротам и клюшку подставил. Я повторюсь нам надо больше агрессии на ворота, больше в движении, больше играть с шайбой, меньше давать «Автомобилисту», выбегать в контратаки, забирать инициативу и сравнивать счет, - делится Кирилл Рассказов, нападающий ХК «Амур».

И СНОВА КАМБЭК!

Третий период начался опять с атаки гостей, но «Амур» не сдается, перехватывает шайбу и сам идет вперед. За десять минут до конца периода Вячеслав Ушенин завершает, как по началу казалось, невнятную атаку – гол! Счет становиться 2:3. Осталось отыграть одну шайбу чтобы перевести игру в овертайм. Видно, что гости немного устали и чаще ошибаются у «Амура» появляется шанс. За выброс шайбы удаляется Никита Трямкин, Амур неплохо играет в большинстве, расставляется, очень опасно атакует, но забить опять не получается!

И тут атака за четыре минуты до конца основного времени и Вячеслав Ушенин сравнивает счет! Неужели снова камбэк как с минским «Динамо»? Обе команды как будто зарядили. Игра продолжается на сумасшедших скоростях, опаснейшие атаку сменяются опаснейшими контратаками. Овертайм. «Амур» атакует, гости держат шайбу надеясь на буллиты – благо исполнителей у «автомобилиста» хватает.

Буллиты. Первыми бьют гости – Аликин спасает. Вторым идет Денис Голубев – сэйв Коваржа. Третий буллит выполняет Секстон – мимо! Четвертый Кирилл Рассказов – гол! 1:0 в серии. Холланд выходит на площадку – Аликин на страже. На льду Игорь Руденков – гол! 2:0 и все сейчас зависит от Евгения Аликина, раскатывается Мэйсек, бьет и очередной победный сэйв от хабаровского голкипера. Снова победа и снова великолепный камбэк «тигров» с 0:3.

- Эмоции только положительные, победили сильного соперника, отыграться с 0:3 по буллитам – это дорогого стоит. Безусловно очень благодарен ребятам – они сражаются до конца в каждом матче какого ранга соперник бы не был. Одним словом – молодцы, - подчеркивает Александр Гулявцев, наставник хабаровской команды.

И уже позже в раздевалке, явно довольный бросает: «Побеждает тот, у кого характер крепче, сегодня он был крепче у нас»!

Это завершающая игра домашней серии у «Амура», а последний матч этого года он проведет во Владивостоке. Хабаровским хоккеистам предстоит дерби с местным «Адмиралом» уже в это воскресенье.