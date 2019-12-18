МИНУС ТРИ

«Автомобилист» - команда непростая, все отлично помнят их фееричный старт в этом сезоне и восьмиматчевую победную серию, затем последовала проигрышная серия из семи матчей и дальше не самая стабильная игра в чемпионате. Тем не менее перед встречей с «Амуром» у «Автомобилиста» было девять выигранных матчей из 13 и пятое место в турнирной таблице. Внушало надежду хабаровским болельщикам то, что в лазарете у екатеринбуржцев оказались сразу двое лидеров команды: Найджел Доус и Павел Дацюк.

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

Впрочем, «тигры» к этому моменту тоже понесли ощутимые потери. Во-первых, после нападения на стоянке у кафе в строй так и не вернулся капитан «Амура» Максим Кондратьев. Как считают врачи, восстановление хоккеиста займет минимум полгода. Во-вторых, в больницу попал лучший бомбардир хабаровской команды, ставший капитаном после травмы Максима - Томаш Зогорна.

- Томаш Зогорна перенес операцию по удалению аппендицита в Чехии. Туда он прибыл вместе с братом Гинеком, защитником Ондржеем Витасеком и вратарем Мареком Лангхамером, чтобы присоединиться к национальной сборной для участия в очередном этапе Евротура. Таким образом, Зогорна-старший пропустит «Кубок Первого канала» в Москве, а также оставшиеся матчи «Амура» в 2019 году, - сообщили в пресс-службе ХК «Амур».

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

Восстановление хоккеиста займет минимум четыре недели. И, в-третьих, на операционном столе оказался и главный тренер хабаровчан Александр Гулявцев. Перед матчем в Екатеринбурге он лег на плановую операцию. На время его заменил Павел Торгаев, впрочем, вернуться на тренерский мостик наставник «тигров» планирует уже 19 декабря на матче с челябинским «Трактором».

Так что на встречу с «Автомобилистом» хабаровчане вышли не в самой лучшей форме в этом сезоне.

ЗАЛИХВАТСКИЕ АТАКИ

- Отсутствие Александра Гулявцева, конечно, сегодня скажется, но мы будем стараться минимизировать эти все потери. Во время европаузы мы в основном восстанавливали игроков после достаточно напряженного промежутка перед этой паузой и нарабатывали свои тактические связи. Мы будем придерживаться плана, который тренерский штаб выработал на эту игру, и не будем отходить от него, - отметил перед матчем Павел Торгаев, и.о. главного тренера ХК «Амур».

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

В свою очередь главный тренер «Автомобилиста» рассчитывал на четкую игру в обороне и залихватские атаки – стандартный набор екатеринбуржцев, не раз приводивший их к победе.

Что такое залихватская атака - хабаровские хоккеисты увидели уже на третьей минуте матча. На второй минуте игры за подножку площадку на 2 минуты покидает Павел Турбин, а спустя 43 секунды Голышев отдает пас Дацюку на дальнюю штангу, тот возвращает снаряд обратно, и Голышев пробивает в пустые ворота хабаровчан – 1:0.

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

Амур пытается сопротивляться, атакует, бросает, но реализация моментов оставляет желать лучшего. На 10 минуте Евгений Мозер прорывается к воротам «Амура» и завершает атаку великолепным кистевым броском – 2:0.

- Вышли не особо сконцентрированными, было много удалений, пропустили быстрый гол в меньшинстве, потом еще один. Можно сказать, что наши удаления поломали нам игру. Нападением не сильно доволен, мало бросали, ноль голов, но опять же, повторюсь, в первом периоде мы шесть минут провели в меньшинстве – это выбивает из ритма, поэтому на атаку у нас просто не хватает сил, - комментирует игру после первого периода Антон Лазарев, нападающий ХК «Амур».

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

ПОДАРКИ СОПЕРНИКАМ

Во втором периоде Амур попытался нарастить темп и даже создал несколько опасных моментов у ворот соперника, и тут на 33 минуте за задержку соперника клюшкой с площадки удаляют Вячеслава Ушенина. Такие подарки «Автомобилисту» делать нельзя, это на 34 минуте доказывает Мэйсек Брукс, забивая третью безответную шайбу в этом матче.

В конце периода у «Автомобилиста» тройное удаление, и следующую двадцатиминутку «Амур» начнет в большинстве.

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

- У нас многое получается, ведем в три шайбы, но играть еще двадцать минут и мы нахватали ненужных удалений сейчас нужно будет выстоять и начало периода сыграть строго в обороне. Мы сейчас старались в первую очередь не пропустить – у нас такая задача стоит всегда, но и по возможности забить, это самое главное, - делится эмоциями Анатолий Голышев, нападающий ХК «Автомобилист».

Комментарий Владислава Ушенина после матча с "Автомобилистом".

Впрочем, воспользоваться преимуществом у «Амура» не вышло. Опять подводит реализация моментов. Тем более игроки «Автомобилиста», оказавшись в полном составе, продолжили беспокоить вратаря «Амура». Матч закончился победой хозяев площадки – 3:0. «Амуру» так и не удалось размочить счет.

Следующий матч хабаровчане проведут в Челябинске с местным «Трактором» уже 19 декабря.