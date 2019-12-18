2019-12-18T08:18:26+03:00
Спорт

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0

Приболевшие «тигры» не смогли ничего противопоставить сопернику [фото, видео]
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»
Изменить размер текста:

МИНУС ТРИ

«Автомобилист» - команда непростая, все отлично помнят их фееричный старт в этом сезоне и восьмиматчевую победную серию, затем последовала проигрышная серия из семи матчей и дальше не самая стабильная игра в чемпионате. Тем не менее перед встречей с «Амуром» у «Автомобилиста» было девять выигранных матчей из 13 и пятое место в турнирной таблице. Внушало надежду хабаровским болельщикам то, что в лазарете у екатеринбуржцев оказались сразу двое лидеров команды: Найджел Доус и Павел Дацюк.

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

Впрочем, «тигры» к этому моменту тоже понесли ощутимые потери. Во-первых, после нападения на стоянке у кафе в строй так и не вернулся капитан «Амура» Максим Кондратьев. Как считают врачи, восстановление хоккеиста займет минимум полгода. Во-вторых, в больницу попал лучший бомбардир хабаровской команды, ставший капитаном после травмы Максима - Томаш Зогорна.

- Томаш Зогорна перенес операцию по удалению аппендицита в Чехии. Туда он прибыл вместе с братом Гинеком, защитником Ондржеем Витасеком и вратарем Мареком Лангхамером, чтобы присоединиться к национальной сборной для участия в очередном этапе Евротура. Таким образом, Зогорна-старший пропустит «Кубок Первого канала» в Москве, а также оставшиеся матчи «Амура» в 2019 году, - сообщили в пресс-службе ХК «Амур».

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

Восстановление хоккеиста займет минимум четыре недели. И, в-третьих, на операционном столе оказался и главный тренер хабаровчан Александр Гулявцев. Перед матчем в Екатеринбурге он лег на плановую операцию. На время его заменил Павел Торгаев, впрочем, вернуться на тренерский мостик наставник «тигров» планирует уже 19 декабря на матче с челябинским «Трактором».

Так что на встречу с «Автомобилистом» хабаровчане вышли не в самой лучшей форме в этом сезоне.

ЗАЛИХВАТСКИЕ АТАКИ

- Отсутствие Александра Гулявцева, конечно, сегодня скажется, но мы будем стараться минимизировать эти все потери. Во время европаузы мы в основном восстанавливали игроков после достаточно напряженного промежутка перед этой паузой и нарабатывали свои тактические связи. Мы будем придерживаться плана, который тренерский штаб выработал на эту игру, и не будем отходить от него, - отметил перед матчем Павел Торгаев, и.о. главного тренера ХК «Амур».

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

В свою очередь главный тренер «Автомобилиста» рассчитывал на четкую игру в обороне и залихватские атаки – стандартный набор екатеринбуржцев, не раз приводивший их к победе.

Что такое залихватская атака - хабаровские хоккеисты увидели уже на третьей минуте матча. На второй минуте игры за подножку площадку на 2 минуты покидает Павел Турбин, а спустя 43 секунды Голышев отдает пас Дацюку на дальнюю штангу, тот возвращает снаряд обратно, и Голышев пробивает в пустые ворота хабаровчан – 1:0.

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

Амур пытается сопротивляться, атакует, бросает, но реализация моментов оставляет желать лучшего. На 10 минуте Евгений Мозер прорывается к воротам «Амура» и завершает атаку великолепным кистевым броском – 2:0.

- Вышли не особо сконцентрированными, было много удалений, пропустили быстрый гол в меньшинстве, потом еще один. Можно сказать, что наши удаления поломали нам игру. Нападением не сильно доволен, мало бросали, ноль голов, но опять же, повторюсь, в первом периоде мы шесть минут провели в меньшинстве – это выбивает из ритма, поэтому на атаку у нас просто не хватает сил, - комментирует игру после первого периода Антон Лазарев, нападающий ХК «Амур».

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

ПОДАРКИ СОПЕРНИКАМ

Во втором периоде Амур попытался нарастить темп и даже создал несколько опасных моментов у ворот соперника, и тут на 33 минуте за задержку соперника клюшкой с площадки удаляют Вячеслава Ушенина. Такие подарки «Автомобилисту» делать нельзя, это на 34 минуте доказывает Мэйсек Брукс, забивая третью безответную шайбу в этом матче.

В конце периода у «Автомобилиста» тройное удаление, и следующую двадцатиминутку «Амур» начнет в большинстве.

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

Без тренера, капитана и форварда: хабаровский «Амур» уступил в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» со счетом 3:0. Фото ХК «Автомобилист»

- У нас многое получается, ведем в три шайбы, но играть еще двадцать минут и мы нахватали ненужных удалений сейчас нужно будет выстоять и начало периода сыграть строго в обороне. Мы сейчас старались в первую очередь не пропустить – у нас такая задача стоит всегда, но и по возможности забить, это самое главное, - делится эмоциями Анатолий Голышев, нападающий ХК «Автомобилист».

Комментарий Владислава Ушенина после матча с "Автомобилистом".

Впрочем, воспользоваться преимуществом у «Амура» не вышло. Опять подводит реализация моментов. Тем более игроки «Автомобилиста», оказавшись в полном составе, продолжили беспокоить вратаря «Амура». Матч закончился победой хозяев площадки – 3:0. «Амуру» так и не удалось размочить счет.

Следующий матч хабаровчане проведут в Челябинске с местным «Трактором» уже 19 декабря.

Автомобилист Амур . Пресс-конференция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Барселона - Реал Мадрид 18 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Футбол, матч Барселона - Реал Мадрид 18 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 10 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Новости 24
В Комсомольске подтопленцам, подтвердившим право на выплату в суде, нужно предоставить документы
В годовщину ЗАГС России в Хабаровском крае новорожденным приготовили подарки
В Хабаровском крае в 2020 году маткапитал будет больше
Хабаровчанам рассказали, как пережить Новый год безболезненно
«Помеха появилась за секунду до удара»: под Хабаровском в аварии пострадал водитель
Письма к Деду Морозу принимают в управлении Роспотребнадзора в Хабаровске
В Хабаровском крае одобрили больше 50 заявок на ипотеку 2 процента
В Биробиджане наряжают главную новогоднюю елку
Самый болотистый заповедник Хабаровского края стал частью всемирной сети
Хабаровским детям сделали бесплатные операции на сердце в Корее
Монтера-железнодорожника из ЕАО заставили вернуть деньги «РЖД» за спецодежду
Пенсионерка в ЕАО неудачно разменяла пятитысячную купюру на деньги из «Банка приколов»
Поджигателя в Хабаровском крае осудили за двойное убийство девять лет спустя
Пассажиров автобуса, ехавшего в Комсомольск, замело снегом внутри салона
Водитель на повороте насмерть сбил женщину в Хабаровске
Активисты Хабаровского края побывали на новогоднем приеме губернатора
Мэр Хабаровска «обнадежил» жильцов аварийного дома на улице Глинной
МИД Узбекистана разбирается в ситуации с избитыми в Хабаровске водителями
Погода в Хабаровске на 18 декабря 2019 года: днем до -14, без осадков
В Хабаровске спасатели дважды за сутки выезжали на места аварий