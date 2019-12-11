2019-12-11T10:28:59+03:00
Спорт

Капитан хабаровского «Амура» Максим Кондратьев из-за травмы еще минимум полгода не выйдет на лед

По оценке специалистов, состояние хоккеиста по-прежнему достаточно тяжелое, и ему требуется время на восстановление
Борис КОКУРИН
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Капитан хабаровского «Амура» Максим Кондратьев, из-за травмы еще минимум полгода не выйдет на ледКапитан хабаровского «Амура» Максим Кондратьев, из-за травмы еще минимум полгода не выйдет на ледФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Напомним, что в ночь с субботы 30 ноября на воскресенье 1 декабря, сразу после победы «Амура» над московским «Спартаком» на автомобильной стоянке у Дома профсоюзов, у кафе, произошел конфликт между капитаном хоккейной команды «Амур» Максимом Кондратьевым и предпринимателем Алексеем Марковым. По словам хоккеиста, мужчина некорректно вел себя по отношению к его жене, а когда Максим попытался заступиться, то набросился с кулаками и на спортсмена.

Версия Алексея Маркова выглядит иначе – его машину зацепили на стоянке перед кафе, но когда он высказал свое недовольство, к нему направились сразу три человека, защищаясь, он вынужден был ударить первым. Сейчас со всем этим разбирается полиция.

Как бы там ни было, от сильного удара по голове Максим Кондратьев упал и не смог подняться, его на автомобиле скорой помощи, которую вызвали очевидцы, доставили в травматологию и положили в реанимацию.

- У Максима диагностирована открытая черепно-мозговая травма. То есть повреждение, при котором нарушены кожные покровы, повреждены кости черепа и существует угроза инфицирования мозговых оболочек, отека мозга. В первые дни при подобных повреждениях, на самом деле, идет борьба за жизнь. Этот острый период уже позади, - рассказывает Евгений Харченко, врач ХК «Амур».

О ВОЗВРАЩЕНИИ НА ЛЕД

Тем не менее, несмотря на то, что в состоянии хоккеиста наметилась положительная динамика, вердикт врачей однозначен – на лед он сможет выйти только спустя полгода, а значит, однозначно пропускает этот сезон.

- Максим в сознании, контактный, немного разговаривает. Но состояние по-прежнему достаточное тяжелое, капитану нужен полный покой. Что касается сроков восстановления, то совершенно точно, он выбыл до конца сезона. К физическим нагрузкам, по оценкам специалистов, он сможет вернуться не ранее, чем через шесть месяцев, - отметили в хабаровском хоккейном клубе.

На второго участника конфликта после проверки было заведено уголовное дело по довольно неприятной статье уголовного кодекса: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по которой ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Кстати, ранее пресс-служба хоккейного клуба заявляла, что напавший на спортсмена человек имеет судимость, и называла его рецидивистом, но в полиции эту информацию опровергли – раньше в поле зрения правоохранительных органов Алексей Марков не попадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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