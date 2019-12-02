Разберемся кто прав, кто виноват: Хабаровские полицейские расследуют обстоятельства нападения на капитана ХК «Амур»

Пока в полиции немногословны. Единственное, что удалось узнать - ночью с субботы 30 ноября на воскресенье 1 декабря Максим Кондратьев, капитан хоккейной команды «Амур» с женой вышел на парковку рядом с домом по адресу Муравьева-Амурского, 4 и там у него произошел конфликт с мужчиной.

Завязалась драка, после чего хоккеиста отвезли в больницу с травмой головы, которую он получил от мощного удара и падения на землю. «Скорую помощь» вызвали очевидцы потасовки. Его жена не пострадала. По предварительным данным у спортсмена травма средней степени тяжести. Максим находится в сознании.

Место, где по предварительным данным произошел инцидент с капитаном хоккейной команды «Амур»Фото: Борис КОКУРИН

- Личность мужчины, с которым у хоккеиста произошел конфликт, установили довольно быстро, в воскресенье его нашли и доставили в отделение полиции №4 для дачи объяснений. По нашим данным ему 39 лет, и ранее с Максимом Кондратьевым он знаком не был. Из-за чего на парковке внезапно вспыхнул конфликт, и кто его первым его начал сейчас устанавливается, опрашиваются свидетели инцидента. Также устанавливается степень тяжести травм у хоккеиста. Идет проверка, после которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в УМВД России по городу Хабаровску.

В хоккейном клубе «Амур» мужчину напавшего на капитана команды называют рецидивистом, так же утверждается, что конфликт произошел из-за женщины – спортсмен защищал свою супругу. Сейчас Максиму обеспечен надлежащий медицинский уход, в одной из краевых больниц. С другим участником потасовки работают следователи.

Для справки хоккейная команда «Амур» не так давно завершила тяжелейшую выездную серию игр и в первом же домашнем матче одержала блестящую победу над московским «Спартаком» переиграв именитый клуб со счетом 5:0. Игра происходила как раз в субботу, а сегодня «тигры» встречаются с омским «Авангардом» - одним из лидеров КХЛ, так что в больницу капитан хабаровской команды попал совсем не вовремя.

Максим Кондратьев профессиональный российский спортсмен. Свой путь в хоккее начал с тольяттинской «Лады». Мастер спорта международного класса, одно время играл за океаном в клубах НХЛ, обладатель кубка «Гагарина». Сейчас ему 36 лет позиция на поле – защитник, игровой номер 63. Женат на Никалине Кондратьевой.