Нападающий Кирилл Рассказов остается в хабаровском «Амуре»

Как сообщили в хабаровском клубе, нападающий Кирилл Рассказов продолжит карьеру в «Амуре». Новый подписанный контракт с игроком рассчитан на 1 год. 27-летний нападающий пришел в «Амур» в сезоне 2017-2018 года из нижегородского «Торпедо». Соответственно, это будет его четвертый сезон в Хабаровске.

- Прошлый чемпионат для Рассказова гладким не получился. Из-за травмы Кирилл был вынужден пропустить старт сезона и набирать форму по его ходу. Тем не менее нападающий смог на высоком уровне провести вторую часть чемпионата, а его личный показатель составил 14 очков (9+5) при 46 сыгранных матчах. Стал лучшим в составе «Амура» по показателю «процент выигранных вбрасываний», - сообщили в пресс-службе ХК «Амур». - Хабаровскому болельщику нападающий запомнился нестандартными решениями, которые зачастую приводят к обострению ситуации у ворот соперника или голу. Достаточно вспомнить его сольный проход из средней зоны, который обернулся шайбой в ворота казанского «Ак Барса».

Проход Кирилла Рассказова.

Напомним, что сейчас в хабаровском «Амуре» идет формирование команды на будущий сезон. Руководство клуба неоднократно заявляло, что заинтересованно в том, чтобы сохранить тренерский штаб и костяк команды, сумевшей вплотную подойти к стадии плей-офф сезона 2019-2020 годов.

Карьеру в клубе продолжит главный наставник команды Александр Гулявцев - с ним подписали годовое соглашение, новые контракты с «Амуром» подписали тренер по работе с нападающими Павел Торгаев и тренер защитников Александр Юдин. В клубе остается наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

Также «Амур» подписал новые соглашения с молодым двадцатилетним защитником Никитой Александровым, опытным Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым.

В хабаровском клубе также, заверяют что приложат все усилия, чтобы оставить в команде братьев Ушениных.