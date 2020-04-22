Нападающий Игорь Величкин продолжит играть в хабаровском «Амуре»

В хоккейном клубе «Амур» продолжается формирование команды на будущий сезон. По мере того, как заканчиваются контракты у игроков, с ними заключаются новые соглашения. Как ранее заявляло руководство клуба - «Амур» постарается сохранить тренерский штаб и ядро команды, в сезоне 2019-2020 годов вплотную подошедших к выходу в плей-офф чемпионата континентальной хоккейной лиги.

- Нападающий Игорь Величкин продолжит карьеру в «Амуре», - рассказали в пресс-службе ХК «Амур». - Соглашение с воспитанником магнитогорского хоккея рассчитано на один год. Новый сезон для Величкина станет четвертым в составе хабаровской команды.

Впрочем, подписание этого нападающего не вызвало большого восторга у болельщиков. Некоторые из них считают таких игроков «балластом», от которого, если команда рассчитывает побороться за кубок Гагарина, лучше избавиться.

- За какие заслуги? За 63 игры ноль голов, три паса и -16, кого вы смешите? Что Величкин, что Кацуба - людям нечего делать в хоккее, уберите, пожалуйста, балласт из команды. - комментирует новость на официальной странице клуба в соцсетях Андрей Новиков. - Смысл растить людей в МХЛ, если после окончания карьеры в этой лиге тебе не дадут развиться? Величкину 32 года, он за 3 сезона в Амуре не забил ни одного гола.

Напомним, что в «Амуре» уже подписаны контракты с главным тренером «тигров» Александром Гулявцевым. Также карьеру в клубе продолжат тренер по работе с нападающими Павел Торгаев и тренер защитников Александр Юдин. В «Амуре» остаются наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

Что касается игроков, хабаровская команда подписала новые соглашения с защитниками: Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым. Ведется работа, чтобы оставить в Хабаровске феноменальный дуэт братьев Ушениных.