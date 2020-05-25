Братья Зогорны продолжат карьеру в хабаровском «Амуре»

Как сообщают в пресс-службе хоккейного клуба «Амур», Томаш и Гинек Зогорны выразили желание остаться в Хабаровске. Предварительная договоренность с нападающими достигнута.

- Братский дуэт из Чехии и хоккейный клуб «Амур» согласовали условия новых однолетних контрактов, - отмечают в пресс-службе ХК «Амур». - Стороны подпишут соглашения в ближайшее время.

Гинек Зогорна в своем дебютном сезоне в КХЛ стал вторым бомбардиром команды, набрав 33 очка (11+22).

Томаш Зогорна, несмотря на операцию, из-за которой пропустил 15 матчей, попал в топ-5 нападающих «тигров». Его показатель - 25 очков (11+14). Для старшего Зогорны следующий сезон станет шестым в стане хабаровской команды - рекордный показатель среди легионеров за всю историю клуба.

Как мы писали ранее, руководство хабаровского хоккейного клуба намерено максимально сохранить состав команды на следующий сезон, тем более что в сезоне 2019/20 «тигры» показали себя очень неплохо, едва не выйдя в плей-офф.

Уже продлены контракты с главным тренером «Амура» Александром Гулявцевым. Вместе с ним останутся в клубе тренер по работе с нападающими Павел Торгаев, тренер защитников Александр Юдин, наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

Недавно хабаровский «Амур» совершил обмен, отправив своего нападающего Игоря Руденкова, отыгравшего в составе «тигров» четыре сезона, в питерский «СКА». На его место из Санкт-Петербурга приезжает воспитанник местного хоккея Сергей Плотников, чемпион мира по хоккею 2014 года, серебряный призер Чемпионата мира 2015 года, двукратный бронзовый призер Чемпионата мира 2016, 2017 годов, обладатель Кубка Гагарина 2017 года.

Также хабаровский клуб подписал новые соглашения с защитниками: Павлом Турбиным, Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Александром Горшковым, Артуром Болтановым, Игорем Величкиным, Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым. Также в клубе рассчитывают оставить братьев Ушениных, но они свое решение пока не приняли.