Защитник хабаровского «Амура» Павел Турбин подпишет контракт с клубом в ближайшее время

Как сообщили в руководстве хоккейного клуба «Амур», с защитником Павлом Турбиным согласованы условия нового однолетнего контракта.

- Стороны подпишут соглашение в ближайшее время, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур». - Следующий сезон для омича станет четвертым в стане «тигров». Прошлый чемпионат для Турбина стал лучшим в карьере. Он вошел в тройку защитников-бомбардиров хабаровской команды (3+8) и отметился 86-ю силовыми приемами - первый показатель среди «тигров» и девятый в лиге.

Сейчас в Хабаровском хоккейном клубе идет формирование команды на следующий сезон. Руководство клуба намеренно максимально сохранить и тренерский, и игровой составы, неплохо показавшие себя в прошлом сезоне.

Уже продлены контракты с главным тренером «Амура» Александром Гулявцевым. Вместе с ним останутся в клубе тренер по работе с нападающими Павел Торгаев, тренер защитников Александр Юдин, наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

На днях хабаровский «Амур» совершил обмен, отправив своего нападающего Игоря Руденкова, отыгравшего в составе «тигров» четыре сезона, в питерский «СКА». На его место из Санкт-Петербурга приезжает воспитанник местного хоккея Сергей Плотников, чемпион мира по хоккею 2014 года, серебряный призер Чемпионата мира 2015 года, двукратный бронзовый призер Чемпионата мира 2016, 2017 годов, обладатель Кубка Гагарина 2017 года.

Также хабаровский клуб подписал новые соглашения с защитниками: Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Александром Горшковым, Артуром Болтановым, Игорем Величкиным, Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым. Также в клубе рассчитывают оставить братьев Ушениных, но они свое решение пока не приняли.