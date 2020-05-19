Нападающий Александр Горшков остается в хабаровском «Амуре»

Как сообщили в хабаровском «Амуре», на следующий сезон в команде остается один из самых результативных нападающих «тигров» Александр Горшков.

- Хоккейный клуб «Амур» и Александр Горшков достигли соглашения о заключении нового однолетнего одностороннего контракта. В стане «тигров» Горшков провел три сезона, стабильно набирая более 20 очков в «регулярке», - отметили в пресс-службе ХК «Амур».

Напомним, что сейчас в хоккейном клубе «Амур» идет комплектование команды на следующий сезон. Ранее руководство команды заявляло, что хочет сохранить и тренерский штаб, и игровой состав, в прошедшем чемпионате КХЛ едва не вышедший в плей-офф.

В «Амуре» уже продлены контракты с главным тренером «тигров» Александром Гулявцевым. Также карьеру в клубе продолжат тренер по работе с нападающими Павел Торгаев и тренер защитников Александр Юдин. В Хабаровске остаются наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

Что касается игроков, хабаровская команда подписала новые соглашения с защитниками: Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Артуром Болтановым, Игорем Величкиным, Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым. Также в клубе рассчитывают оставить братьев Ушениных, но они свое решение пока не приняли.

И буквально на днях стало известно, что «Амур» и питерский СКА обменялись нападающими. В Хабаровск приезжает воспитанник местной школы хоккея, чемпион мира по хоккею 2014 года, серебряный призер Чемпионата мира 2015 года, двукратный бронзовый призер Чемпионата мира 2016, 2017 годов, обладатель Кубка Гагарина 2017 года Сергей Плотников. В Санкт-Петербург ушел Игорь Руденков, который провел в составе «тигров» четыре сезона, 156 матчей и набрал 59 (29+30) очков.