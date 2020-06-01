2020-06-01T14:24:42+03:00
Спорт

Нападающий Данил Фаизуллин остается в хабаровском «Амуре»

Двустороннее предложение с игроком рассчитано на два года [видео]
Борис КОКУРИН
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Нападающий Данил Файзуллин остается в хабаровском «Амуре»Нападающий Данил Файзуллин остается в хабаровском «Амуре»Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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Как сообщили в хабаровском «Амуре» Даниил Фвйзулин еще на два года останется в команде «тигров».

- Игрок принял квалификационное предложение «Амура» и остается в Хабаровске. Новый двусторонний контракт с нападающим рассчитан на два года, рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Новость весьма порадовала болельщиков хабаровской команды, особенно на фоне «многоходовочки» с многоуровневым обменом Сергея Плотникова в результате которой команда лишилась неплохо зарекомендовавшего себя Игоря Руденкова, а затем рассталась и с Плотниковым, который захотел заполучить больше кубков Гагарина в свою коллекцию и посчитал борьбу за выход в плей-офф в составе «тигров» недостойной настоящего чемпиона.

Чем эта комбинация завершиться - до конца не понятно. Пока «Амур» выгадал из наделавшего шуму в хоккейном мире обмена денежную компенсацию и нескольких неплохих хоккеистов. Но специалисты полагают что это не последний шаг в тосовке состава. Как говорится – поживем, увидим.

Тем не менее в команде вовсю идет формирование состава на следующий сезон. Еще из хороших новостей: недавно стало известно, что братья Зогорны остаются в «Амуре». Также хабаровский клуб подписал новые соглашения с защитниками: Павлом Турбиным, Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Александром Горшковым, Артуром Болтановым, Игорем Величкиным, Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым. Также в клубе рассчитывают оставить братьев Ушениных, но они свое решение пока не приняли.

Уже продлены контракты с главным тренером «Амура» Александром Гулявцевым. Вместе с ним останутся в клубе тренер по работе с нападающими Павел Торгаев, тренер защитников Александр Юдин, наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

Нападающий Данил Файзуллин остается в хабаровском «Амуре».пресс-служба ХК "Амур"

ИСТОЧНИК KP.RU

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