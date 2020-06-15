2020-06-15T06:44:35+03:00
Спорт

Нападающий «Витязя» переходит в хабаровский «Амур»

Подмосковный клуб получил денежную компенсацию [видео]
Борис КОКУРИН
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Нападающий «Витязя» переходит в хабаровский «Амур»Нападающий «Витязя» переходит в хабаровский «Амур»Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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В паузе между сезонами хабаровский «Амур» продолжает волновать информационное поле. Немало шума наделала «многоходовая» комбинация с переходом в стан «тигров» обладателя Кубка Гагарина Сергея Плотникова, в обмен на Игоря Руденкова, который отправился в питерский СКА, а затем с обменом Плотникова сразу на нескольких перспективных игроков «Магнитки» и приличную денежную компенсацию.

После этого в хабаровской команде права на Егора Замулу и Егора Спиридонова, полученных от «Металлурга», были переданы в питерский СКА, «Амур» в свою очередь получил Илью Каблукова и Максима Карпова.

И сейчас последовал еще один ход от «Амура»: в обмен на денежную компенсацию, выплаченную подмосковному «Витязю», в хабаровский клуб приходит нападающий Наиль Якупов, который, как обещают в «Амуре», продолжит карьеру на Дальнем Востоке.

- «Амур» и «Витязь» произвели обмен, в результате которого в Хабаровск переезжает 26-летний нападающий Наиль Якупов, а подмосковная команда получает денежную компенсацию, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур». - В сезоне 2019-2020 Якупов выступал в составе питерского СКА. Провел 46 матчей, набрал 20 очков (10+10), показатель полезности «+4».

Стоит напомнить, что еще в 2012 году Якупов был выбран на драфте НХЛ клубом «Эдмонтон Ойлерз», став третьим россиянином (после Ковальчука и Овечкина), выбранным под общим первым номером.

В составе «нефтяников» Наиль провел четыре сезона, а после выступал за «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». Всего в НХЛ сыграл 350 матчей, набрал 136 (62+74) очков. В 2018 году Якупов вернулся в Россию. В составе сборной России форвард становился серебряным и бронзовым призером молодежного Чемпионата мира.

Сейчас в «Амуре» идет формирование состава на следующий сезон. Не так давно стало известно, что братья Зогорны остаются в Хабаровске. Также хабаровский клуб подписал новые соглашения с защитниками: Павлом Турбиным, Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Данилом Файзуллиным, Александром Горшковым, Артуром Болтановым, Игорем Величкиным, Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым.

Уже продлены контракты с главным тренером «Амура» Александром Гулявцевым. Вместе с ним останутся в клубе тренер по работе с нападающими Павел Торгаев, тренер защитников Александр Юдин, наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

Нападающий «Витязя» переходит в хабаровский «Амур».пресс-служба ХК "Амур"

ИСТОЧНИК KP.RU

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