Сезон будет: слухи, что хабаровский «Амур» уберут из КХЛ, оказались сильно преувеличены

Утка, что хоккейный клуб «Амур» исключат из Континентальной хоккейной лиги, появляется из сезона в сезон и всегда очень пугает болельщиков. Размещают эту информацию сайты, очень мало общего имеющие с официальными СМИ, обычно отвечающими за свои слова.

На этот раз сообщение поставил в свою ленту сайт букмекеров - контора, у которой хоть и есть в названии слово «спорт», но которая имеет к данному виду деятельности весьма опосредованное отношение. И тут же «сенсация» распространилась по интернету, накручивая просмотры сайту-источнику.

- Хабаровский «Амур» могут исключить из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), - было написано в новости. - Отмечается, что руководство лиги хочет сократить расходы на перелеты другим клубам и поэтому прорабатывает вариант составления календаря без дальневосточного клуба.

Затем появился целый ворох фейков в разных пабликах. И о том, что игрок «Амура» лежит с COVID-19, и о задержках в зарплате, и даже что из-за ареста губернатора «тигры» пропустят сезон. В клубе отвечают: «Все нормально, волноваться не о чем». И советуют всем успокоиться.

- Костяк команды сохранен, хоккеисты приступили к тренировочному процессу, - подчеркнул Семен Экшенгер, министр спорта и физической культуры Хабаровского края. - В самое ближайшее время можно будет посетить тренировку, посмотреть, пообщаться с ними, как и с руководством и менеджерским корпусом хоккейного клуба. Все необходимые финансовые позиции сохранены в необходимых объемах, чтобы команда участвовала в бесперебойном тренировочном процессе и в игровом сезоне.

Как отметил министр, вся необходимая заявочная компания проведена, и хоккейный клуб «Амур» зачислен в число участников следующего сезона. Все необходимые протокольные и административные мероприятия выполнены.

- Мы во взаимодействии с Континентальной хоккейной лигой уточнили все необходимые документы. Поэтому сегодня нет никаких вопросов ни к нам, ни к хоккейному клубу, ни к правительству хабаровского края, - отметил Семен Экшенгер.

Хабаровский клуб приступил к тренировкам, чтобы войти в сезон готовым функционально и показать хороший и качественный хоккей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/790362" frameborder="0"></iframe> Сезон будет: слухи что хабаровский «Амур» уберут из КХЛ оказались сильно преувеличены.пресс-служба ХК "Амур"

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