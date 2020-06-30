Свершилось: братья Ушенины подписали контракты с хабаровским «Амуром»

Мы уже сообщали о том, что с братьями Ушениными была достигнута предварительная договоренность о подписании нового соглашения с хабаровским «Амуром», а сегодня клуб наконец официально объявил о подписании новых контрактов.

- Хоккейный клуб «Амур» заключил новые однолетние контракты с Вячеславом и Владиславом Ушениными, - сообщили в пресс-службе «тигров». - Воспитанники пермского хоккея провели в составе «Амура» по пять сезонов. Последний чемпионат для братьев стал самым результативным в карьере. Вячеслав набрал 32 очка - третий результат среди бомбардиров команды, а Владислав возглавил этот рейтинг с 34 очками, а также стал лучшим снайпером «тигров», забросив 16 шайб.

Кроме того, в минувшем сезоне братья оформили по хет-трику, а Вячеслав вошел в историю команды как первый игрок, сумевший сделать это под сводами «Платинум Арены».

Напомним, что уже в следующем месяце хоккеисты «Амура» приступят к подводящим тренировкам, разумеется, после тщательного медицинского обследования и сдачи тестов на COVID-19. В конце июля команда вылетит в Новосибирск, чтобы провести первые выставочные матчи после «коронавирусной паузы»

Ушенины Владислав и Вячеслав - не единственные братья, которые будут в новом сезоне защищать цвета «тигров». Сейчас с «Амуром» заключили новое соглашение еще и братья Зогорны, также неплохо показавшие себя в сезоне 2019/2020..

Также в хабаровской команде будет играть бывший форвард омского «Авангарда» Валентин Пьянов. Кроме того, в обмен на денежную компенсацию, выплаченную подмосковному «Витязю», в Хабаровск приходит нападающий Наиль Якупов.

Помимо этого руководство «Амура» подписало новые соглашения с защитниками: Павлом Турбиным, Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Данилом Файзуллиным, Александром Горшковым, Артуром Болтановым, Игорем Величкиным, Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым.

Продлены контракты с главным тренером «Амура» Александром Гулявцевым. Вместе с ним останутся в клубе тренер по работе с нападающими Павел Торгаев, тренер защитников Александр Юдин, наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

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