Братья Ушенины приняли решение остаться в хабаровском «Амуре»

Хорошая новость для всех поклонников хабаровского «Амура», как сообщили в хоккейном клубе с братьями Ушениными, Вячеславом и Владиславом, достигнуты договоренности о заключении новых однолетних контрактов.

- Воспитанники пермского хоккея в составе «тигров» провели пять сезонов, - отметили в пресс-службе ХК «Амур». - Последний чемпионат для братьев стал самым результативным в карьере. Вячеслав набрал 32 очка – третий результат среди бомбардиров команды. А Владислав возглавил этот рейтинг с 34 очками, а также стал лучшим снайпером Тигров, забросив 16 шайб.

Кроме того, как помнят поклонники хоккея в минувшем сезоне братья оформили по хет-трику, а Вячеслав вошел в историю команды, как первый игрок, сумевший сделать это под сводами «Платинум Арены».

Напомним, что уже в середине июля спортсмены хоккейного клуба «Амур» пройдут углубленное медицинское обследование, сразу же после которого приступят к подводящим тренировкам. Продлятся они до конца месяца, а затем хоккеисты вылетят в Новосибирск чтобы провести первые выставочные матчи.

Сейчас с «Амуром» помимо братьев Ушениных подписали новые контракты братья Зогорны. Так же в хабаровской команде будет играть бывший форвард омского «Авангарда» Валентин Пьянов, так же, в обмен на денежную компенсацию, выплаченную подмосковному «Витязю», в Хабаровск приходит нападающий Наиль Якупов.

Помимо этого, руководство «Амура» подписало новые соглашения с защитниками: Павлом Турбиным, Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Данилом Файзуллиным, Александром Горшковым, Артуром Болтановым, Игорем Величкиным, Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым.

Продлены контракты с главным тренером «Амура» Александром Гулявцевым. Вместе с ним останутся в клубе тренер по работе с нападающими Павел Торгаев, тренер защитников Александр Юдин, наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

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