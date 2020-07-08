2020-07-08T06:56:43+03:00
Спорт

В Хабаровском «Амуре» будет играть нападающий из Беларуси

Никита Феоктистов подписал контракт с хабаровским клубом
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском «Амуре» будет играть нападающий из БеларусиВ Хабаровском «Амуре» будет играть нападающий из БеларусиФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Как сообщили в хоккейном клубе «Амур», на днях был подписан контракт с новым нападающим – Никитой Феоктистовым. Прошлый сезон, как и предыдущий, хоккеист провел во владивостокском «Адмирале». Недавно спортсмену исполнилось 30 лет, рост нападающего - 186 сантиметров, вес 100 килограммов.

- Габаритный нападающий белорусского происхождения хорошо знаком со спецификой игры на Дальнем Востоке, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур». - В течение двух сезонов игрок защищал цвета владивостокского «Адмирала». В КХЛ также имеет опыт выступления за минское «Динамо». На постоянной основе привлекается в состав национальной сборной Беларуси.

Так же сообщается что права на Егора Смирнова «Амур» обменял в ХК «Сочи» на денежную компенсацию.

Напомним, что в июле хоккеисты хабаровского «Амура» постепенно начнут тренироваться, а в конце месяца команда вылетит в Новосибирск, чтобы провести первые выставочные матчи

Сейчас активно идет комплектование команды на новый хоккейный сезон, с клубом уже заключили соглашения братья Ушенины Владислав и Вячеслав. Это не единственный братский дуэт в составе «тигров» - с «Амуром» подписали новые контракты и братья Зогорны, неплохо показавшие себя в сезоне 2019/2020.

Также в хабаровской команде будет играть бывший форвард омского «Авангарда» Валентин Пьянов. Кроме того, в обмен на денежную компенсацию, выплаченную подмосковному «Витязю», в Хабаровск приходит нападающий Наиль Якупов.

Помимо этого, руководство «Амура» подписало новые соглашения с защитниками: Павлом Турбиным, Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Данилом Файзуллиным, Александром Горшковым, Артуром Болтановым, Игорем Величкиным, Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым.

Продлены контракты с главным тренером «Амура» Александром Гулявцевым. Вместе с ним останутся в клубе тренер по работе с нападающими Павел Торгаев, тренер защитников Александр Юдин, наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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