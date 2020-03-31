Вратарь хабаровского «Амура» Евгений Аликин сделал лучший сейв в сезоне

В Континентальной хоккейной лиге подводят итоги прошедшего сезона. Эксперты лиги составили топ-10 голов, забитых в 2019-2020 году (хабаровчан здесь, к сожалению, нет) и десятку лучших «спасений» прошедшего сезона. И вот, здесь феноменальный сейв Евгения Аликина в игре с подмосковным «Витязем» не просто вошел в топ-10, но и возглавил его.

Напомним, что это был очень ожесточенный матч с подмосковной командой, в котором первый гол забили «тигры», затем «Витязи» довели свое преимущество до трех очков, но хабаровчане смогли отыграться и перевести матч сначала в овертайм, а затем выиграть по буллитам. И немалую роль в этом сыграл Евгений Аликин, сменивший в последнюю двадцатиминутку в воротах Евгения Киселева.

Комментаторы не стесняются в эпитетах - кто-то восклицает: «Боже мой!», кто-то называет сейв Евгения «футбольным» и отмечает, что голкиперу «Амура» для того, чтобы поймать шайбу, которая, казалось бы, без вариантов должна была влететь в ворота, пришлось отбросить клюшку. На повторе отлично видно, что арбитры поначалу даже не поняли, где шайба, попытались найти ее в воротах хабаровской команды и только потом обнаружили снаряд в ловушке Аликина.

Сейв Евгения Аликина стал лучшим в сезоне.

- Этот матч для меня выдался физически тяжелым. Я вышел на лед после болезни, сил в ногах не было после перерыва около недели. Удачно вошел в игру. Команда позволила первые пять минут играть без атак на мои ворота. А первый бросок пришелся с синей линии - считай, размяли меня. Как говорил отец Влада и Славы, с кем мне удалось немного поработать в Перми, Сергей Гаврилович Ушенин: «Если вратарь сделал подобный сейв, значит он ошибся позиционно». Я посмотрел тот момент, когда шайба оказалась у Семина, я мог спокойно перекатиться в ближний угол, перекрыть его, а уже после поменять позицию под бросок Бывальцева. Но усложнил себе задачу, и пришлось всеми правдами и неправдами ловить этот бросок, - комментирует Евгений Аликин, вратарь ХК «Амур».

Как бы там ни было, это труднейшее спасение в ходе гладкого чемпионата по праву стало лучшим из всех в сезоне лиги. Хорошая новость состоит еще и в том, что Евгений Аликин, входящий в число лучших голкиперов суперлиги и в тройку супервратарей регулярки, проведший семь «сухих» матчей в прошлом сезоне, продолжит карьеру в хабаровском «Амуре» - его контракт рассчитан еще на год. Также команде остается ее главный наставник Александр Гулявцев и весь основной костяк хоккеистов.