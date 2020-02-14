Хабаровские «тигры» продолжают свою выездную серию, еще на шаг приблизившись к зоне плей-офф. После великолепных домашних побед над сильнейшими командами лиги «Амур» сразился с питерским СКА, уступив армейцам в упорной борьбе, и переехал в Подольск, где должен был сыграть с еще одной непростой командой КХЛ - «Витязем».

ИГРА БУДЕТ ОСТРОЙ

Матч должен был получиться острым - соперники сверхмотивированы на победу, обеим командам как воздух нужны очки для попадания в плей-офф. «Витязи» в этом сезоне показывают неплохую игру, «Амур», в свою очередь, демонстрирует настоящий дальневосточный характер, укладывая на лопатки команды гораздо более мастеровитые. Но у хабаровчан очередные потери в составе - из-за простуды на игру не вышли Рассказов и Голубев.

Витязи не осилили «тигров»: хабаровский «Амур» по буллитам переиграл подольский «Витязь» со счетом 3:4. Фото: ХК «Витязь»

В первом периоде место в воротах хабаровской команды занял уже знакомый по предыдущему матчу Евгений Киселев, и «Амур» сразу же бросился в атаку. Счет на 9 минуте встречи открыл Игорь Руденков. Шайбой, сразу после вбрасывания, завладел Данил Файзуллин, он отдает точный пас на оставшегося в одиночестве перед воротами соперников Руденкова, и счет становится 0:1. Больше в этом игровом отрезке команды сделать ничего не смогли, хотя у «Амура» моменты были.

- Шансы сегодня у меня были, и, думаю, еще будут. Пока мы плохо выполняем тренерскую установку - сейчас исправим, - отметил Данила Моисеев, нападающий ХК «Витязь».

ШТРАФЫ И ГОЛЫ

И «Витязи» исправили. Хотя по большому счету в этом им сильно помогли сами хоккеисты «Амура». На 25 минуте за подножку с площадки уходит Валерий Васильев, а минутой спустя Витязь сравнивает счет - 1:1.

Витязи не осилили «тигров»: хабаровский «Амур» по буллитам переиграл подольский «Витязь» со счетом 3:4. Фото: ХК «Витязь»

На 27 минуте уже за блокировку тот же Васильев опять садится на скамейку штрафников, на 28 минуте к нему за опасную игру высоко поднятой клюшкой отправляется Глеб Корягин, а на 29 минуте «Витязь» выходит вперед - 2:1.

Третью шайбу в ворота Евгения Киселева хозяева вкатили на 39 минуте, но перед самой сиреной удаление последовало уже у «Витязя». «Амур» расставляется у ворот соперника и тот же Валерий Васильев реабилитируется, сокращая отрыв хозяев до одной шайбы - 3:2.

- Мы боремся за плей-офф, поэтому сейчас главное забирать очки, стараться сравнять счет. Нам надо больше бросать, видно, что когда больше бросаем, приходят голы, - делится планами на третий период Игорь Руденков, нападающий ХК «Амур».

Витязи не осилили «тигров»: хабаровский «Амур» по буллитам переиграл подольский «Витязь» со счетом 3:4. Фото: ХК «Витязь»

В последней двадцатиминутке в воротах хабаровчан Евгения Киселева меняет надежный Евгений Аликин. Игра идет очень жесткая. Сравнять счет «тиграм» удалось только на 43 минуте, когда Данила Моисеев «отхватил» сразу несколько штрафов: за удар клюшкой и дисциплинарный штраф до конца игры. И тут же «Амур» использует свой шанс - шайбу после розыгрыша забивает все тот же Валерий Васильев - 3:3. До конца периода ни гостям, ни хозяевам счет изменить не удалось. Игра переходит в овертайм и затем в серию штрафных бросков.

СРАЖАЛИСЬ ДО КОНЦА

Точку в этом противостоянии ставит Игорь Руденков, переигравший Илью Ежова. «Амур» побеждает со счетом 3:4.

- Я думаю, эта игра была тяжелой для обеих команд, к тому же сейчас в концовке чемпионата каждый хочет подняться повыше. Но сегодня я благодарен команде, что со счета 1:3 ребята отыгрались. У нас по ходу игры выпал народ, пришлось перекраивать составы, но в итоге они сражались до конца и выиграли, - подчеркнул Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Витязи не осилили «тигров»: хабаровский «Амур» по буллитам переиграл подольский «Витязь» со счетом 3:4. Фото: ХК «Витязь»

Голы: 0:1 Руденков (Файзуллин, 8:16), 1:1 Бывальцев (Няттинен, Евсеенков, 25:14, +1), 2:1 Няттинен (Лаюнен, Бывальцев, 28:16, +1), 3:1 Семин (Моисеев, Макеев, 38:50), 3:2 Васильев (Корягин, Руденков, 39:16, +1), 3:3 Васильев (Корягин, З. Гинек, 42:24), 3:4 Руденков (65:00).

Статистика матча: Броски: 65-65; Броски в створ: 45-38; Вбрасывания: 41-29; Блокированные броски: 19-13; Силовые приемы: 10-10; Время в атаке: 14:21-11:42; Штраф: 33-10.

Сейчас «Амур» набирает 54 очка, занимая 10 строчку конференции «Восток», опережая «Трактор» и «Адмирал». Следующую игру хоккеисты из Хабаровска проведут в субботу 15 февраля с нижегородским «Торпедо».