Перерыв на Евротур закончен, и «Амур» после великолепной домашней серии и победного дерби с «Адмиралом» отправился в Санкт-Петербург. Очередной соперник – питерский СКА легкой игры не обещал, как-никак один из лидеров чемпионата, но надежда заработать очки, особенно после победы над ЦСКА – была. Вот только на эту игру «Амур» остался без основных вратарей: у Лангхамера – травма, Аликин – болеет, на выезд его взяли, но чувствует себя Евгений не лучшим образом, так что в ворота пришлось встать Евгению Киселеву. И это, кстати, его дебют в лиге в этом сезоне. Впрочем, показал себя голкипер неплохо.

Проиграли бой: хабаровский «Амур» уступил питерскому СКА со счетом 3:2. Фото ХК СКА

Первый период начался достаточно активно, команды атаковали, но успеха первыми добились хабаровчане – на 19 минуте великолепным броском от синей линии Ондржей Витасек открыл счет в матче. Даже после удаления Дениса Голубева за задержку соперника, СКА не сумел сравнять счет в этой двадцатиминутке.

- Пока выигрываем, мы знаем, что у ЦСК очень сильная команда, но мы готовились, - отметил Томаш Зогорна, капитан «Амура».

Проиграли бой: хабаровский «Амур» уступил питерскому СКА со счетом 3:2. Фото ХК СКА

Второй период прошел полностью под диктовку питерских армейцев. Игрокам СКА удалось забить две шайбы, выйдя вперед – 2:1.

- Мы, наверное, долго раскачивались после паузы, только сейчас почувствовали игру, потому что в первом периоде был какой-то каламбур. В раздевалке обсудили некоторые моменты, и это вроде работает пока. В третьем периоде постараемся играть без глупых потерь на синей линии. А по поводу «Амура» - у них в этом сезоне каждая игра как последняя, поэтому они и цепляются, грызутся, - подчеркнул Игрорь Ожиганов, защитник СКА.

Проиграли бой: хабаровский «Амур» уступил питерскому СКА со счетом 3:2. Фото ХК СКА

Третий период начался с удаления у «Амура», первым на скамейку штрафников сел Валерий Васильев за удар соперника клюшкой, вторым за задержку игрока лед покинул Томаш Зогорна. СКА на какое-то время получил огромное преимущество над гостями, но воспользоваться им не сумел. Зато «тигры» за пять минут до конца матча собрались и все-таки сравняли счет – 2:2.

Оставалось дотерпеть всего ничего. Тренер СКА берет таймаут, и армейцы бросаются в атаку. За три минуты до финальной сирены Евгений Кетов из-за ворот забивает решающий гол. Три минуты в хоккее - это очень много, но в этот раз «Амуру» забить не удалось.

Проиграли бой: хабаровский «Амур» уступил питерскому СКА со счетом 3:2. Фото ХК СКА

- Напряженный матч, мало у нас сегодня чего получалось в атаке, тем не менее мы могли зацепить очки, но немного не хватило нам терпения, ждем следующий матч, - рассказал на послематчевой пресс-конференции Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Голы: 0:1 Витасек (Лазарев, Жнлезков, 18:13), 1:1 Барабанов( Ткачев, Якупов, 20:44 ) 2:1 Токранов (27:36), 2:2 Голубев ( Г.Зогорна, 54:43), 3:2 Кетов ( Белов, Марченко, 56:52).

Статистика матча: броски: 54-36 ; броски в створ: 27-19; голы: 3-2; вбрасывания: 36-24; блокированные броски: 6-13; силовые приемы: 12-24; время в атаке: 12:15-06:56; штраф: 8-12.

Проиграли бой: хабаровский «Амур» уступил питерскому СКА со счетом 3:2. Фото ХК СКА

Следующую игру «Амур» так же проведет на выезде - 13 февраля его принимает в Подольске местный «Витязь».