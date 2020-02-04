2020-02-04T06:34:56+03:00
Спорт

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4

Это уже вторая победа «тигров» во Владивостоке в этом сезоне с «сухим» счетом [фото, видео]
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»
Изменить размер текста:

Складывается ощущение, что после феноменальной победы над ЦСКА, которую в лиге окрестили «суперсенсацией», «Амуру» уже ничего не страшно. В этом дерби хабаровчане вели себя увереннее и агрессивнее, как будто играли не в «Фетисов Арене», а у себя дома. Кстати, и поддержка у «тигров» была подобающая - из столицы краевого центра прибыло достаточно много болельщиков, подбадривающих команду во время многочисленных атак.

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

«Амур» прессинговал у синей линии соперников, давил и заставлял ошибаться соперников, тем не менее первый период прошел без голов, хотя «моряки» вполне могли отличиться, когда, играя в меньшинстве, нападающий хозяев площадки вырвался вперед и едва не забил хабаровчанам. Впрочем, Евгений Аликин, которому в этом отрезке пришлось поработать, команду спас, и спасал неоднократно в дальнейшем.

- Нам надо было играть в свою игру, не ломать ее удалениями, как у нас получилось. Мы выстояли, мы знали, что «Адмирал» вчера играл, был тяжелый матч с буллитами, было дополнительное время, дополнительные силы тратили. Так получилось, что в первом периоде ноль - ноль. Еще 40 минут будем стараться, будем все делать для победы, будем стараться забить первыми,- отметил в перерыве Денис Голубев, нападающий ХК «Амур».

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

Реализовать задуманное удалось уже в начале второго периода. На 24 минуте на контратаке тройка нападения «Амура» вырвалась к воротам «Адмирала», Кирилл Рассказов отдал великолепную передачу Данилу Файзулину, и тот свой шанс не упустил, открыв счет в этой игре - 0:1.

Второй гол в ворота хозяев «тигры» забили уже на последней минуте периода. Владислав Ушенин оторвался от игроков «Адмирала», вышел один на один с вратарем и точным броском отправил шайбу в ворота - 0:2.

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

- Нам надо играть правильно, во всех зонах. Допустили две ошибки, получили две контратаки, два гола. Сами виноваты в этом. Время еще есть, надо исправлять ошибки, - сетует Александр Осипов, защитник ХК «Адмирал».

План хороший, но на третий период «Адмиралу» банально не хватило сил, а «Амур» заметно прибавил. Как результат - ошибки в обороне хозяев. На 43 минуте Денис Голубев из-за ворот проталкивает третью шайбу в ворота «моряков» - 0:3. Становится понято - после этой шайбы «Адмирал» уже не отыграется.

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

И на 51 минуте Игорь Руденков ставит точку в этом противостоянии, забивая четвертую шайбу в ворота Александра Трушкова. «Моряков» опять поймали на неточной передаче, контратака во время атаки - и нападающий «Амура» с ходу пробил в «рамку». Окончательный счет матча 0:4.

- Мы сегодня более свежие, чем «Адмирал», который вчера провел тяжелый матч. Постарались ребятам донести, чтобы играли сегодня первым номером, цеплялись за шайбу, больше нагружали соперника, и надо было постараться в первом периоде сыграть как можно надежнее в обороне. Это нам удалось, и потом мы были посвежее и реализовали свои моменты, - подвел итог дерби Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

Сейчас «Амур» от зоны плей-офф отделяют четыре очка, команда поднялась на 10 место в конференции. Следующую игру «тигры» проведут тоже на выезде - с питерским «СКА» уже 11 февраля.

Пресс-конференция после матча Адмирал - Амур .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Иоланда Чен: «Прежнее руководство ВФЛА когтями вцепилось в свои места. Они готовы загубить карьеры Ласицкене и других спортсменов»
Чемпионка мира и призер крупных турниров в тройном прыжке прокомментировала в интервью kp.ru скандал в российской легкой атлетике
Анатолий Карпов - Василию Березуцкому: Еще Ботвинник говорил, что человек может достичь успехов в шахматах, только если он абсолютно здоров
В гостях на Радио «КП» у шахматного тандема Анатолия Карпова и Альберта Миннуллина побывала футбольная семья Березуцких
Новости 24
Только в путь: В Хабаровском крае открылись пять новых ледовых переправ
Росгвардейцы Хабаровска стали победителями краевого чемпионата по бильярду
Социальные некоммерческие инициативы в Хабаровском крае поддержат рублем
В ЕАО оборудуют специальных боксы для пациентов с подозрением на коронавирус
В Хабаровском крае молодые матери пройдут переобучение и повысят квалификацию
Комсомольчанин хотел порадовать друга, а получил четыре года строгача за сбыт наркотиков
Две дорогие иномарки пострадали в дорожной аварии в центре Хабаровска
Житель Комсомольска в одиночку дойдет на лыжах до Николаевска в честь годовщины Победы
В Хабаровском крае проиндексировали все социальные выплаты
Погода в Хабаровске на 4 февраля 2020 года: в Хабаровске похолодает, днем до -12 градусов
В Хабаровском крае мужчина обокрал заснувшего собутыльника на 220 тысяч рублей
Хабаровские водители насбивали дорожных знаков на 1,5 миллиона рублей
В микрорайоне «Строитель» в Хабаровске построят новую школу
В Хабаровский край возвращаются морозы
Более 13 тысяч школьников пройдут итоговое собеседование по русскому языку в Хабаровском крае
В Хабаровском крае у студентов ищут наркотики
В Хабаровске мужчина полтора года истязал своих беспомощных родителей, а затем убил отца
Недобросовестную многодетную мать наказали правоохранители в Комсомольске
«Ростелеком. Лицей» подарит школьникам Хабаровского края две недели бесплатных занятий
Массовые «минирования» школ опять начались в Комсомольске-на-Амуре