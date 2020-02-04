Складывается ощущение, что после феноменальной победы над ЦСКА, которую в лиге окрестили «суперсенсацией», «Амуру» уже ничего не страшно. В этом дерби хабаровчане вели себя увереннее и агрессивнее, как будто играли не в «Фетисов Арене», а у себя дома. Кстати, и поддержка у «тигров» была подобающая - из столицы краевого центра прибыло достаточно много болельщиков, подбадривающих команду во время многочисленных атак.

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

«Амур» прессинговал у синей линии соперников, давил и заставлял ошибаться соперников, тем не менее первый период прошел без голов, хотя «моряки» вполне могли отличиться, когда, играя в меньшинстве, нападающий хозяев площадки вырвался вперед и едва не забил хабаровчанам. Впрочем, Евгений Аликин, которому в этом отрезке пришлось поработать, команду спас, и спасал неоднократно в дальнейшем.

- Нам надо было играть в свою игру, не ломать ее удалениями, как у нас получилось. Мы выстояли, мы знали, что «Адмирал» вчера играл, был тяжелый матч с буллитами, было дополнительное время, дополнительные силы тратили. Так получилось, что в первом периоде ноль - ноль. Еще 40 минут будем стараться, будем все делать для победы, будем стараться забить первыми,- отметил в перерыве Денис Голубев, нападающий ХК «Амур».

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

Реализовать задуманное удалось уже в начале второго периода. На 24 минуте на контратаке тройка нападения «Амура» вырвалась к воротам «Адмирала», Кирилл Рассказов отдал великолепную передачу Данилу Файзулину, и тот свой шанс не упустил, открыв счет в этой игре - 0:1.

Второй гол в ворота хозяев «тигры» забили уже на последней минуте периода. Владислав Ушенин оторвался от игроков «Адмирала», вышел один на один с вратарем и точным броском отправил шайбу в ворота - 0:2.

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

- Нам надо играть правильно, во всех зонах. Допустили две ошибки, получили две контратаки, два гола. Сами виноваты в этом. Время еще есть, надо исправлять ошибки, - сетует Александр Осипов, защитник ХК «Адмирал».

План хороший, но на третий период «Адмиралу» банально не хватило сил, а «Амур» заметно прибавил. Как результат - ошибки в обороне хозяев. На 43 минуте Денис Голубев из-за ворот проталкивает третью шайбу в ворота «моряков» - 0:3. Становится понято - после этой шайбы «Адмирал» уже не отыграется.

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

И на 51 минуте Игорь Руденков ставит точку в этом противостоянии, забивая четвертую шайбу в ворота Александра Трушкова. «Моряков» опять поймали на неточной передаче, контратака во время атаки - и нападающий «Амура» с ходу пробил в «рамку». Окончательный счет матча 0:4.

- Мы сегодня более свежие, чем «Адмирал», который вчера провел тяжелый матч. Постарались ребятам донести, чтобы играли сегодня первым номером, цеплялись за шайбу, больше нагружали соперника, и надо было постараться в первом периоде сыграть как можно надежнее в обороне. Это нам удалось, и потом мы были посвежее и реализовали свои моменты, - подвел итог дерби Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Напор и натиск: в дальневосточном дерби хабаровский «Амур» сломил сопротивление «Адмирала» и выиграл со счетом 0:4. Фото: ХК «Адмирал»

Сейчас «Амур» от зоны плей-офф отделяют четыре очка, команда поднялась на 10 место в конференции. Следующую игру «тигры» проведут тоже на выезде - с питерским «СКА» уже 11 февраля.