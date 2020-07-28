Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»

Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.

- Александр Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами, - говорится в официальном сообщении клуба.

Напомним, что Александр Гулявцев возглавил команду в январе 2019 года. Под его руководством Тигры одержали 8 побед в 13 оставшихся в чемпионате играх. Перед сезоном 2019\20 «Амур» подписал новое соглашение с тренером. До выхода в плей-офф хабаровчанам в этом сезоне не хватило всего двух очков.

Кому играть в плей-офф чемпионата тогда решалось в двухматчевом противостоянии с «Нефтехимиком» в Хабаровске, на льду «Платинум Арены» при набитых под завязку трибунах. В первой игре «тигры» уступили гостям с разгромным счетом 0:8. Такого от них не ожидал никто.

Но шансы еще оставались, если «Амур» выигрывал он входил в заветную восьмерку, но даже ничья ставила на этих планах крест. Во второй игре «волки», почувствовавшие вкус крови, пытались «дожать» «Амур», но хабаровчане собрались и сопротивлялись до последнего.

Всего за три минуты до конца «тигры» вели в счете. Если бы не досадная ошибка капитана случайно забросившего свою клюшку в ворота Евгения Аликина и на ровном месте заработавшего буллит – команда играла бы в плей-офф.

Но что случилось, то случилось. Тем не менее именно под руководством Александра Гулявцева хабаровская команда впервые за много лет так близко подошла к черте высококлассные команды лиги от балласта и едва не пересекла ее.

В этом межсезонье руководство клуба неоднократно заявляло, что планирует сохранить костяк как самой команды, так и тренерского штаба. Действительно Гулявцеву одному из первых предложили новый годовой контракт, и он его подписал. Так что сегодняшнее решение покинуть Хабаровск грянуло как гром среди ясного неба.

- Я благодарен болельщикам, руководителям клуба, игрокам, персоналу и коллегам по тренерскому цеху за совместную работу, - прокомментировал свое решение Александр Гулявцев. - По семейным обстоятельствам я вынужден вернуться домой и, к сожалению, не смогу продолжить дальнейшую работу, совместную борьбу за выход в плей-офф. Обязательно буду следить за выступлением клуба, переживать за результат. Искренне желаю «Амуру» удачи в будущем сезоне.

Пока исполнять обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев – раньше занимавший должность наставника по работе с нападающими.

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