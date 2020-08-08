Хабаровский «Амур» опубликовал расписные игр в сезоне 2020/2021 годов Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Сейчас хабаровский «Амур» проходит предсезонную подготовку. Хоккеисты прошли углубленное медицинское обследование, сдали тесты на коронавирус (к счастью, у всех игроков и членов тренерского штаба оказавшиеся отрицательными), провели вводные тренировки на льду «Платинум Арены» в Хабаровске и отправились на выезд предварительно «потеряв» своего головного тренера с которым в предстоящем сезоне связывали достаточно много надежд.

Александр Гулявцев едва не приведший хабаровский клуб в прей-офф чемпионата ушел с формулировкой «по семейным обстоятельствам». Сейчас команду возглавляет и.о. - Павел Торгаев. В клубе активно решают кому предложить вакантное место. Кандидатов не много, до старта чемпионата остается меньше месяца.

Первую товарищескую игру в «межсезонье» «тигры» провели в Новосибирске с местной «Сибирью». Серия состояла из двух матчей в первом «Амур» убедительно переиграл хозяев площадки, во второй уступил по буллитам. В целом Павел Торгаев остался матчами доволен.

Третья игра была с давним партнером «Амура» красноярским «Соколом», битва на льду получилась эпичной, но «тигры» убедительно переиграли «соколов» со счетом 4:2 и отправились в Подмосковье чтобы встретиться в поединке с подольским «Витязем».

Здесь тоже будет серия из двух игр в первой «Амур» одержал верх как в основное время, так и по буллитам. Вторая игра пройдет в воскресенье. Тем временем сегодня ночью (по хабаровскому времени) в ФНЛ определились с календарем игр в сезоне 2020/2021 годов.

- Старт сезона намечен на 3 сентября, - рассказали в пресс-службе «Амура». – Первая домашняя игра пройдет в «Платинум-Арене» уже 12 сентября и соперником «тигров» станет грозный ЦСКА. Впрочем, как справиться с армейцами на домашнем льду наша команда показала в прошлом сезоне.

В сентябре «Амур» ожидает три домашних игры, в октябре – восемь, в ноябре – снова четыре, в декабре – так же четыре, (последний в году матч с «Автомобилистом» на выезде 28 декабря), в январе – семь домашних игр, в феврале – опять четыре. Подробнее можно увидеть на фото. Совет – сохраните себе на рабочий стол, пригодятся.

Игры «Амура» в сентябре 2020 года Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Игры «Амура» в октябре 2020 года Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Игры «Амура» в ноябре 2020 года Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Игры «Амура» в декабре 2020 года Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Игры «Амура» в январе 2021 года Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Игры «Амура» в феврале 2021 года Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Кроме того, определился состав участников Континентальной хоккейной лиги в чемпионате на будущий сезон. В играх примут участие 23 команды из 6 стран мира. Это

- «Авангард» (Омская область);

- «Автомобилист» (Екатеринбург);

- «Ак Барс» (Казань);

- «Амур» (Хабаровск);

- «Барыс» (Нур-Султан);

- «Витязь» (Московская область);

- «Динамо» (Минск);

- «Динамо» (Москва);

- «Динамо» (Рига);

- «Йокерит» (Хельсинки);

- «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);

- «Локомотив» (Ярославль);

- «Металлург» (Магнитогорск);

- «Нефтехимик» (Нижнекамск);

- «Салават Юлаев» (Уфа);

- «Северсталь» (Череповец);

- «Сибирь» (Новосибирская область);

- СКА (Санкт-Петербург);

- «Спартак» (Москва);

- «Торпедо» (Нижегородская область);

- «Трактор» (Челябинск);

- ХК «Сочи» (Сочи);

- ЦСКА (Москва).

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