Хоккеисты хабаровского «Амура» проходят медицинское обследование и приступают к тренировкам на льду

Как сообщили в хоккейном клубе «Амур», команда готова начать тренировки для того, чтобы успеть войти в сезон, который в Континентальной хоккейной лиге стартует уже 2 сентября.

- Первая группа Тигров прошла углубленное медицинское обследование и уже сегодня выедет на лед, - отметили в пресс-службе ХК «Амур».

Хоккеисты хабаровского «Амура» проходят медицинское обследование и приступают к тренировкам на льдуФото: пресс-служба ХК "Амур"

Для того что бы успеть набрать форму спортсмены будут тренироваться одновременно и в зале, и на льду рассказал в своем интервью главный тренер «тигров» Александр Гулявцев. Подготовка ожидается напряженной, тем не менее хоккеисты вышли из режима самоизоляции в неплохой физической форме и готовы к ударным нагрузкам.

Хоккеисты хабаровского «Амура» проходят медицинское обследование и приступают к тренировкам на льдуФото: пресс-служба ХК "Амур"

Тренировки в «Платинум арене» продлятся до 29 июля, а затем «тигры» вылетят в Новосибирск. Там с 31 июля и 1 августа они проведут выставочные матчи с местной «Сибирью». Затем снова перелет, но уже в Москву на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 3 по 9 августа, тут тоже запланировано две игры с красноярским «Соколом» и подмосковным «Витязем».

Хоккеисты хабаровского «Амура» проходят медицинское обследование и приступают к тренировкам на льдуФото: пресс-служба ХК "Амур"

11 августа тигры переместятся в Магнитогорск, где примут участие в традиционном турнире, посвященном памяти И.Х. Ромазана. Соперниками дальневосточников станут «Металлург», «Автомобилист» и «Куньлунь». И снова в Москву, где с 13 по 31 августа запланирован второй учебно-тренировочный сбор и еще три выставочных матча с «Авангардом» (19 августа), московским «Динамо» (21 августа) и «Спартаком» (23 августа).

Хоккеисты хабаровского «Амура» проходят медицинское обследование и приступают к тренировкам на льдуФото: пресс-служба ХК "Амур"

Кстати, как утверждают в клубе слухи о том, что «Амур» могут убрать из КХЛ, якобы из-за того, чтобы не осложнять жизнь долгими перелетами другим командам лиги, оказались сильно преувеличены. По словам министра спорта Хабаровского края, все необходимые процедуры чтобы участвовать в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги выполнены. Проблем никаких нет.

Хоккеисты хабаровского «Амура» проходят медицинское обследование и приступают к тренировкам на льдуФото: пресс-служба ХК "Амур"

Руководство клуба раздумывает о том, что пока команда находится в Хабаровске устроить открытую тренировку для того, чтоб болельщики смогли посмотреть на обновленный состав «Амура», а может быть и пообщаться с игроками, тренерами и менеджерами «тигров». Все это, естественно, если будет получено необходимое разрешение от санитарных врачей и с соблюдением всех мер эпидемической защиты.

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