В третьем товарищеском матче «предсезонки» хабаровский «Амур» переиграл «Сокол» со счетом 4:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Красноярский «Сокол» - дружественный клуб хабаровского «Амура», однако матчи с ним всегда выходят для «тигров» непростыми. Так получилось и в этот раз. Для «Амура» это уже третий матч в рамках предсезонных сборов на выезде.

Первые два хабаровская команда провела с «Сибирью», первую встречу убедительно выиграв с преимуществом в три шайбы, вторую - проиграв по буллитам 4:5. Естественно, «тиграм» хотелось показать себя, однако переусердствовали.

Эта игра для «Амура» началась с удаления, и всю первую пятиминутку «соколы» кружили у ворот соперника, создавая опасные моменты. Вернуться в привычный ритм хабаровчане смогли только к середине первой двадцатиминутки.

- Ярче остальных действовало сочетание «Горшков - Голубев - Полунин», уже зарекомендовавшее себя в матче с «Сибирью», - рассказали в пресс-службе ХК «Амур». - Перед уходом в раздевалку именно им удалось открыть счет, шайба на счету 28-го номера «Амура». Забегая вперед, отметим, что эта бригада забросила три из четырех шайб «тигров».

Впрочем, спокойной игры не получилось - сразу же после начала второго периода «Сокол» сравнял счет. И только 10 минут спустя «Амур» опять вышел вперед - Александр Горшков удачно бросил с «пятака». А на последней секунде отрезка «тигры» заработали более комфортное преимущество.

- Денис Голубев оформил дубль, забросив курьезную, но рабочую шайбу, - отметили в пресс-службе хабаровского клуба. - В ходе атаки он укатился за ворота и попал в спину вратарю «Сокола» Андрею Литвинову, после чего снаряд пересек линию.

Третий период опять начался голом «Сокола». На 43 минуте матча забил Сергей Шестаков - тигры проморгали контратаку соперника. Впрочем, уже через три минуты «Амур» восстановил свое преимущество - Игорь Величкин мощным броском забил последнюю шайбу в этой игре.

На старте отрезка гости вновь выдали ударную игру. На 43 минуте организовали быструю контратаку, Сергей Шестаков притаился на дальней штанге, откуда замкнул горизонтальную передачу Ивана Уколова. Финальный аккорд в матче сыграл Игорь Величкин, на 46 минуте форвард с ползоны загнал шайбу под перекладину.

- В серии послематчевых бросков «Амур» оказался также сильнее, - отметили в хабаровской команде. - На одну успешную попытку «крылатых», «тигры» ответили результативными буллитами Владимира Бутузова и Глеба Корягина.

Уже завтра «Амур» сыграет с еще одним клубом КХЛ - подольским «Витязем» в 13:00 по московскому времени. Также стала известна дата первой домашней игры «Амура» в сезоне 2020-2021. Она пройдет 12 сентября, соперником «тигров» станет грозный ЦСКА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского «Амура» подвел итоги встреч с «Сибирью» (читайте далее)

- Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура» (читайте далее)

- Хабаровский «Амур» расторг контракт с Ондржеем Витасеком (читайте далее)

- Сезон будет: слухи, что хабаровский «Амур» уберут из КХЛ, оказались сильно преувеличены (читайте далее)