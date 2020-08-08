Хабаровский «Амур» в выставочном матче переиграл «Витязь» со счетом 2:1. Фото: пресс-служба ХК «Витязь»

Встреча с не самым слабым клубом континентальной хоккейной лиги - «Витязем» проходила в Подольске на домашней арене команды. Местные болельщики возлагали большие надежды на обновленный состав подмосковной команды, но уже на 8 минуте матча их ожидания разбил Станислав Кацуба забросивший первую шайбу в ворота Петра Кочеткова. Гости грамотно вошли в зону, быстро расставились и атаковали – у вратаря «Витязя» не было ни одного шанса отразить гол.

Вдохновленные успехом хабаровчане бросились в атаку, но вратарь хозяев был надежен (к слову сказать в этой игре если бы не он, то счет в пользу «тигров» был бы гораздо больше) Отыграться «Витязи» смогли только на предпоследней минуте периода.

- Связка нападающих молодежной команды в действии, - отмечает пресс-служба ХК «Витязь». - Захар Бардаков перехватил шайбу в зоне соперника, отдал на пятачок партнеру по «Русским Витязям» Дмитрию Зайцеву, и тот в касание отправил ее в цель, попав между щитков Мареку Лангхамеру. Форварды молодежной тройки празднуют первую шайбу за основу «Витязя».

К слову сказать первая шайба «Витязей» в этом матче оказалась и последней. После гола «Амур» таких ошибок больше не совершал, а если и были неточности в игре, то игроки подольской команды так и не смогли ими воспользоваться.

На 27 минуте встречи амур опять выходит вперед. Шайбу в ворота Кочеткова забрасывает Владимир Бутузов с передачи Никиты Феоктистова. Гол получился очень неожиданным даже для самих хабаровчан игровой снаряд рикошетом обогнул вратаря и оказался в «рамке».

Третий период ознаменовался беспрерывными атаками «Амура», но герой этого дня Петр Кочетков был надежен и не дал хабаровчанам увеличить счет, в свою очередь его партнеры по команды так и не смогли переломить ситуацию на площадке в итоге хабаровский «Амур» рлержал уверенную победу со счетом 2:1. В послематчевых буллитах «Амур» так же был на высоте переиграв хозяев площадки.

Следующий матч «Амура» с «Витязем» состоится уже в это воскресенье. Видео трансляции, к сожалению, пока не планируется. Радоваться победе пока рано, не секрет что в первой игре главный тренер «Витязя» проверял глубину состава своей команды и испытывал игроков на просмотре, второй поединок в серии будет для хабаровчан тяжелее, скорее всего на лед выйдет «основа».

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