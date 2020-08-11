В первой игре в Мемориале Ромазана хабаровский «Амур» уступил по буллитам «Автомобилисту» со счетом 0:1. Фото: пресс-службы ХК «Автомобилист»

Сразу стоит отметить, что главный герой этого матча Марек Лангхамер – голкипер хабаровской команды. Если бы не он «Амур» вряд ли заработал в этой встрече даже одно очко. Достаточно посмотреть на статистику. В ходе матча Марек отразил 52 броска по своим воротам, в то время как голкипера «Автомобилиста» побеспокоили всего 18 раз.

Почти весь первый период «Амур» провел в меньшинстве. Причем большинство удалений хабаровчане заработали что называется «на ровном месте». Впрочем, «Автомобилист» так и не смог воспользоваться преимуществом. Опасных моментов было не так много и все их успешно купировал Лангхамер. Всего в первой двадцатиминутке по воротам хабаровчан было нанесено 25 бросков, «тигры» ответили всего двумя.

Во втором периоде игроки «Амура» немного собрались, и игра выправилась, хотя большую часть времени шайбой владели именно соперники «тигров». Собственно, писать ни о втором, ни о третьем периоде особенно нечего. Были пару опасных моментов и у одной, и у другой команды, но реализовать их хоккеисты так и не смогли.

В итоге игра сначала перешла в овертайм, а затем и в серию послематчевых пенальти, которые и решили исход встречи. Первыми начинали игроки «Автомобилиста» и Питер Холланд успешно реализовал свой шанс провернув хитрую комбинацию у ворот «Амура» и обманув Марека Лангхамера.

Вторую шайбу в ворота хабаровчан забросил Илья Захаров. Игроки «Амура», переиграть Владимира Галкина так и не смогли, впрочем, складывалось ощущение что и не особенно старались.

Как бы там не было «Амур» зарабатывает одно очко Следующий матч в Мемориале Ромазана хабаровчане проведут уже 13 августа их соперником станет магнитогорский «Металлург», уступивший в первом мачте кубка все тому же «Автомобилисту».

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