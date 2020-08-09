Хабаровский «Амур» снова переиграл подмосковный «Витязь», одержав победу по буллитам 3:2. Фото: ХК «Витязь»

Это уже вторая встреча «Амура» и «Витязя» в «предсезонке». И если в первом матче тренеры подмосковной команды испытывали на прочность молодежь и игроков, претендующих на место в «основе», то сейчас на лед должны были выйти опытные игроки.

В первой встрече «Амур» одержал убедительную победу, такой же игры ждали от них болельщики и сейчас. Огромное спасибо подмосковному клубу за то, что им удалось все-таки организовать видеотрансляцию матча. Правда поначалу игра «тигров» фанатов «Амура» не радовала.

В первом периоде ни одна, ни другая команда явного преимущества не имели, хотя хозяева площадки смотрелись немного убедительнее. Зато во второй двадцатиминутке «Витязи» сделали серьезную заявку на победу. На 22 минуте игры Данила Моисеев забивает Евгению Аликину – 1:0, вбрасывание и тут же к воротам хабаровчан прорывается ударная тройка «Витязей». На 23 минуте Святослав Гребенщиков удваивает преимущество хозяев – 2:0.

Положение немного исправил Александр Кузнецов, который на 25 минуте отыграл одну шайбу, но дальше дело не пошло. «Витязь» несмотря на частые удаления успешно оборонялся и «Амуру» ни разу не удалось реализовать свое большинство.

Третий период тоже не предвещал ничего неожиданного, все попытки хабаровчан атаковать разбивались о грамотную оборону подмосковной команды. И тут за минуту до окончания периода тренерский штаб «Амура» принимает решение заменить вратаря на шестого полевого игрока. Права команда за это чуть не поплатилась – неожиданная контратака «Витязя» на пустые ворота едва не привела к голу, но бросок был выполнен неточно. Зато буквально на последних секундах матча Денис Голубев наконец сравнивает счет – 2:2.

В овертайме команды не смогли забить, хотя возможности были как у одной, так и у второй команды. Дальше кто победит решали в серии буллитов. У хабаровчан забивают Валентинин Пьянов, Владимир Бутузов и Никита Феоктистов у соперников реализовать свой шанс смог только Александр Шевченко. В итоге «Амур» побеждает во втором товарищеском матче с «Витязем» со счетом 3:2.

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