В Магнитогорске без перемен: хабаровский «Амур» опять проиграл, на это раз «Сибири» со счетом 2:5. Фото: ХК «Сибирь»

В стартовом составе последней игры на Кубок Ромазана у хабаровчан наконец-то появился второй брат Ушенин, залечивший травму и наконец-то вышедший на лед арены в Магнитогорске. В ворота Павел Торгаев, исполняющий обязанности главного тренера «Амура» после ухода Александра Гулявцева, поставил ранее непробиваемого Марека Лангхамера, отразившего в матче с «Автомобилистом» какое-то нереальное количество бросков в свои ворота.

На Мемориале Ромазана в Магнитогорске «Амур» провел уже два матча, в первом заработав одно очко в игре с «Автомобилистом», во-втором уступив хозяевам площадки со счетом 2:4. На этот раз соперником хабаровчан стала уже знакомая им по «предсезонке» «Сибирь». До этого в небольшой серии «Амур» успел и выиграть, и проиграть новосибирцам. Так что встреча ожидалась принципиальной для обеих команд – надо же было выяснить кто лучше? У «Сибири» была дополнительная мотивация – у них еще сохранялся шанс выиграть турнир, правда для этого забивать надо было много.

Первый период начался очень сумбурно. Борьба шла на встречных курсах и на достаточно высоких скоростях. Поначалу, но ни одной ни другой команде не удавалось забить. К слову сказать и опасные моменты у ворот как «Амура», так и «Сибири» можно было по пальцам одной руки пересчитать. Все это до 16 минуты матча, когда новосибирцы провернули красивейшую комбинацию у ворот Лангхамера. Егор Миловзоров бросал практически в пустые ворота – 0:1.

Во-втором периоде скорости снизились, и игра шла примерно на равных хотя надо отдать должное «Сибири» в атаке она смотрелась предпочтительнее хабаровчан. Это не могло не принести свои плоды. На 24 минуте забил Степан Санников, на 37 Михаил Ромаев – 0:3

Третий период ощутимых перемен в игре не принес, хабаровчане так же неуверенно действовали в нападении хотя видно было, что забить пытались, новосибирцы в обороне напротив играли аккуратно и сразу же контратаковали. На 48 минуте Никита Шашков делает счет 0:4. Пятую шайбу в ворота Лангхамера забивает бывший «тигр» Олег Ли.

Все шло к проигрышу «в сухую», но хабаровчанам неожиданно помог игрок новосибирской команды бросив клюшку. Буллит. Его успешно реализует Кирилл Рассказов забивая гол престижа. Затем за 30 секунд до конца мачта наконец-то с игры забивает Вячеслав Ушенин и матч завершается победой команды из Новосибирска. «Сибирь» зарабатывает два очка и по разнице шайб обеспечивает себе победу на Мемориале Ромазана.

Неожиданно порадовала болельщиков из Хабаровска серия буллитов. Лангхамер вспомнил, что он непробиваемый вратарь и из пяти бросков соперника отразил все. В свою же очередь «тигры» забили «Сибири» три шайбы немного сгладив впечатление от своего неудачного выступления в турнире.

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