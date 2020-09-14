Задавили скоростью: Амур во второй домашней игре сентября уступил московскому «Динамо» со счетом 2:4 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Да сколько можно! – возмущаются в соцсетях болельщики, да сколько можно – наверняка думают сами игроки. Перед матчем с московским «Динамо», тоже, кстати, не лучшим образом, начавшим сезон - на данный момент у москвичей всего одно очко в активе, серия проигранных матчей у «Амура» достигла пяти подряд. Но и предыдущие соперники у хабаровчан были как на подбор – все претенденты как минимум на попадание в плей-офф турнира, успевшие хорошо подготовиться в межсезонье.

В матче с «Динамо» «тигры» начали очень активно, буквально с первых же минут атакуя ворота одного из самых опытных вратарей лиги – Александра Еременко. Бело-голубые отвечали, но не слишком активно. Напор принес свои плоды на 8 минуте Александр Горшков, получив шайбу от Александра Полунина бросает с «пятака» и открывает счет в этом матче.

Динамо бросается отыгрываться, но «тигры» сражаются самоотверженно и в большинстве случаев отводят угрозу от своих ворот. На последнем рубеже надежно играет Марек Лангхамер. Реальный шанс сравнять счет появился у гостей в конце периода, Марек никак не успевал за снарядом, но шайба попала в перекладину. Конец периода и «Амур» ведет 1:0. Болельщики ликуют.

СКОРОСТНАЯ ФЕЕРИЯ

Видно, что в перерыве главный тренер «бело-голубых» провел соответствующую работу с игроками. Второй игровой отрезок они начали очень активно в течение трех минут восемь раз бросив по воротам хабаровчан, создав четыре опаснейших момента. Спасибо Лангхамеру, только благодаря его опыту «Динамо» не забило.

Разозленные «тигры», контратакуют цепляются за шайбу и выходят в зону соперника буквально всей командой наваливаясь на ворота Еременко. Не выходит. Голкиперы друг друга стоят. Дело дошло до потасовки, к счастью обошедшейся без удалений.

Игра идет на достаточно высоких скоростях, видно, что «Амур» постепенно восстанавливается после коронавирусного удара. Но динамо в этом игровом отрезок выглядит просто здорово, на голову переигрывая хабаровчан. Счет держится только за счет мастерства Марека Лангхамера.

И все-таки на 31 минуте «Динамо» добивается своего и сравнивает счет. Гости действовало очень активно, доминировали на площадке, так что защитникам хабаровчан даже смениться не удавалось. И этот гол «бело-голубые», честно говоря, заслужили.

Второй гол в ворота хабаровчан забили на 35 минуте выйдя в этой встрече вперед – 1:2. Винить Марека сложно – в этой двадцатиминутке он отразил несколько десятков бросков. Сработало старое хоккейное правило: кто бросает – тот и забивает.

Третий гол нам забивают в меньшинстве. Все шло хорошо – «Амур» расставился в чужой зоне перекидывал шайбу выбирая момент для атаки и тут Денис Голубев ошибается с передачей, капитан москвичей уходит в отрыв выходит один на один с Мареком и забивает.

На 37 минуте Линдберг опасно играет высокоподнятой клюшкой зарабатывает две минуты, и «тигры» реализуют возможность буквально навалившись на ворота соперников. Сергей Терещенко с передачи Вячеслава Ушенина возвращает «Амур» в игру. Динамо опять взвинчивает темп стремясь вернуть преимущество, но звучит финальная серена – выдыхаем.

- Изначально было нельзя пропускать - плохо сыграли период. Надо догонять, приложить все усилия уже пять поражений надо стараться попробовать забить. В середине стали плохо играть в обороне теряли шайбу на синей линии, надо это исправить, играть каждый с каждым. Я думаю, что все получится. – комментирует игру Александр Горшков, нападающий «Амура».

ЗАБИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Думаете в третьем периоде игра успокоилась? Да как бы не так! Обе команды опасно атакуют, на высоких скоростях, не думая об обороне. Валентин Пьянов дает подножку нападающему «Динамо» и на две минуты отправляется на скамейку штрафников. «Бело-голубые» едва не забивают, но голкипер в который раз спасает ситуацию.

Хабаровчане опасно атакуют Голубев выходит на бросок и остановить его удается только нарушив правила. Теперь уже «Амур» в большинстве. Следует несколько бросков по воротам, но ни один не достигает цели.

«Амур» ошибается в средней зоне нападающий «Динамо» выходит на бросок Лангхамер не успевает среагировать, и москвичи за четыре минуты до конца матча опять получают преимущество в две шайбы. Отыграться практически не реально. Но «тигры» проводят ударную концовку, за 30 секунд у «Динамо» удаление, «Амур» меняет вратаря на еще одного полевого игрока, но забить несмотря на все усилия не получается.

Несмотря на это «тигры» провели достаточно неплохой матч. Видно, что игроки постепенно обретают физические кондиции, восстанавливают игровые связи, так что следующая игра может быть очень интересной.

Следующий матч «Амур» проведет в ближайшую среду 16 сентября тоже с «Динамо», только уже с рижским. Это последняя домашняя встреча «Амура» в сентябре.

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