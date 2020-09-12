Первый блин комом: ЦСКА разгромил хабаровский «Амур» со счетом 5:1 в первой домашней игре сезона Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В Хабаровске помнят матч в прошлом сезоне, когда «Амур» в драматической борьбе вырвал победу у ЦСКА. Болельщикам очень хотелось повторения, но все понимали условия не те. Команда никак не может восстановить физическую форму после досадного инцидента с положительными тестами, в расположении команды все никак не могут появиться братья Зогорна и Доминик Машин. Однако надеться ведь никто не запрещал? А вдруг?

ВОТ ТЕБЕ БАБУШКА И ЮРЬЕВ ДЕНЬ

Судя по всему, не забыли о том поражении и сами армейцы. Первый период армейцы начали очень активно, стремительная атака на второй минуте матча после удаления Павла Турбина и Никита Коростелев открывает счет в этой встрече. Все попытки хабаровчан отыграть шайбу разбивались об очень плотную оборону гостей. И спустя три минуты ЦСКА забивает второй гол в ворота Евгения Аликина. Атака была так разыграна, что шансов у голкипера «тигров» не было.

Конец первого периода, однако уже видно, что «Амур» уже начинает уставать –, хоккеисты тяжело двигаются, явно уступая в скорости стремительным как молния соперникам. Были пару моментов, когда можно было забить заносчивым гостям, но защитники ЦСКА играют очень четко. Так что на перерыв «тигры» уходят с двумя шайбами в пассиве.

- Играть сегодня нелегко «Амур» очень хорошую борьбу навязывает, но мы держим свой темп, держим свою скорость и все получается, - комментирует игру Максим Шалунов, нападающий ЦСКА.

Статистика периода не радует по броскам в створ 3-14 в пользу гостей. Единственное в чем «тигры» переигрывают армейцев так это в силовой борьбе.

ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЕТ

Во втором периоде хабаровчане немного проснулись – однако акклиматизация дает о себе знать, и «тигры» все равно не успевают за армейцами. На 25 минуте матча к воротам «Амура» прорывается Константин Окулов – 0:3.

После третьего гола «тигры» наконец проснулись отличную возможность забить получает Наиль Якупов, ему выбрасывают шайбу на пятак, но не выходит. Однако инициатива по-прежнему у хабаровчан сразу же атакует Александр Полунин – не идет шайба в ворота. Спустя несколько секунд опять атака и опять не выходит.

ЦСКА отвечает, вырываясь два в один, но отлично играет Аликин. Затем возможность отличиться имел Вячеслав Ушенин, но шайба срывается с крюка. Затем очередной удар в голову получает Никита Камалов и в сопровождении врача уходит на скамейку. В прошлом матче он лег под шайбу и покинул площадку, с лицом залитым кровью. В этот раз обошлось без столь серьезных повреждений.

Игрок ЦСКА нарушает правила и отправляется на скамейку штрафников. «Амур» пытается расставиться в зоне армейцев, но ничего не получается, мало того после неточной передачи один из москвичей уходит в отрыв и положение тигриным броском спасает только Евгений Аликин.

- Хоть шайба и доходит до ворот, но где-то мы плохо закрываем вратаря, и он хорошо играет. Надо больше доводить бросков до ворот, чтобы шайба доходила и там уже добивание, может отскоки какие-нибудь. Будем в третьем периоде стараться работать над этим, тренерский штаб нам подскажет, - отмечает Денис Голубев, нападающий «Амура», капитан команды.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Главная интрига заключительного периода – смогут ли «тигры», проснувшиеся во второй двадцатиминутке, отыграть хоть одну шайбу?

Ответил на этот вопрос Александр Горшков уже на 30 секунде периода, нападающий обыграл защиту ЦСКА и мощно отправил шайбу в ворота – 1:3.

Второй раз мог отличиться Валентин Пьянов, опасно бросая с неудобной, но защита ЦСКА в последний момент помешала реализовать момент. Затем Никита Камалов покидает площадку на 2 минуты за удар соперника по рукам. И буквально за несколько секунд до появления Камалова на площадке армейцы забрасывают четвертую шайбу.

Пятый гол ЦСКА забивает опять на последних секундах большинства. Момент реализует Максим Шалунов и это его сотая шайба в КХЛ. Счет мог быть и больше, отлично играет Аликин, отразив сразу три броска в свои ворота, а хабаровчанам по-прежнему не везет. «Тигры» уступают пятый раз подряд в сезоне, не набрав ни одного очка.

- Ребята играли хорошо и голы хорошие забили. Знали проблемы Хабаровска, поэтому попробовали не давать им шанса сыграть на своих сильных сторонах, - отметил после матча Игорь Никитин, главный тренер ЦСКА.

Следующую игру «Амур» опять сыграет дома уже в понедельник. Соперником станет московское «Динамо».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Битва характеров: хабаровский «Амур» в драматическом противостоянии уступил «Металлургу» со счетом 1:3. Серия поражений хабаровской команды достигла четырех матчей подряд (подробнее)

- В третьем матче сезона «Авангард» разгромил хабаровский «Амур» со счетом 8:2. Даже состав «близкий к оптимальному», что называется, не сыграл (подробнее)

- Не вывези в Ярославле: хабаровский «Амур» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2. Дальневосточная команда продолжает испытывать трудности с составом (подробнее)

ИНТЕРЕСНОЕ:

- Михаил Дегтярев встретился с хабаровским «Амуром» и пообещал команде новых спонсоров. «Тигры» вернулись в Хабаровск и готовятся к новым матчам (подробнее)

- Стартуем не в оптимальном составе: Павел Торгаев о новом сезоне хабаровского «Амура». Из-за положительных тестов на COVID-19 некоторые игроки «Амура» не смогут выехать в Череповец (подробнее)

- Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на сентябрь 2020 года. Новый сезон 2020-2021 годов «тигры» начнут поединком в Череповце с «Северсталью» (подробнее)