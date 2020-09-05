Не вывези в Ярославле: хабаровский «Амур» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2. Фото ХК «Локомотив»

Старт сезона вышел для «тигров» не самым удачным, тесты нескольких игроков из основного состава показали положительный результат на Ковид, в результате «Амуру» пришлось начинать далеко не в оптимальном составе.

После поражения от «Северстали» хабаровчане перебрались в Ярославль, где встретилась с местным «Локомотивом» - не самой слабой командой лиги. Эта игра получилась для «Амура» достаточно тяжелой.

«Локомотив» на правах хозяина начал очень мощно, первую половину отрезка игра проходила в основном на половине хабаровчан, однако даже оставшись в меньшинстве хабаровчане смогли отбиться и даже провести несколько опаснейших контратак. Впрочем, не принесших команде очков.

Второй период и опять атака Локомотива. Спустя четыре минуты хозяева площадки выходят вперед. Гол получился скорее случайным – Каюмов бросал в дальний угол ворот, Евгений Киселе среагировал, но шайба срикошетила от мощной челюсти Ландера и все-таки залетела в ворота. Больше всего озадачен был голкипер хабаровчан, как он думал ликвидировавший опасность.

Впрочем, чтобы подтвердить гол судьям понадобился видеопросмотр, тем не менее гол засчитали. На 37 минуте Бутузов мог сравнять счет, выйдя один на один с вратарем, но переиграть голкипера «Локотива» к сожалению не смог.

Третий период для «Амура» начался опять с атаки хозяев, к счастью, Евгений Киселев успел блокировать бросок Осипова. Затем у «Амура» за подножку покидает площадку Максим Игнатович, а за ним и Владимир Бутузов за игру высокоподнятой клюшкой.

Понимая, что это шанс увеличить отрыв тренер «Локомотива» берет тайм-аут, после которого хозяева удваивают натиск. Пяярви-Свенсон делает первую попытку забить – штанга, вторую – гол. С преимуществом в две шайбы «Локомотив» побеждает «Амур» во втором матче сезона.

- Тренеры нас предупреждали что «Локомотив» очень любит играть на ворота, то есть все атаки доводить до броска, - рассказал после матча Евгений Киселев, голкипер хабаровской команды. – Хорошо, что ребята помогали на добивании, что-то подчищали, отсекали, когда надо чтобы я видел шайбу. В целом – надо было реализовывать свой момент, тогда игра была бы лучше. Что касается первого гола – это просто стечение обстоятельств.

Следующую игру «Амур» проведет уже в понедельник в Балашихе с «Авангардом». Из хороших новостей: все игроки «Амура» с подозрением на Ковид сделали повторный тесты и они оказались отрицательными, так что вскоре «тигры» выйдут на лед в оптимальном составе.

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