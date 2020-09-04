Чуть-чуть не дотянули: хабаровский «Амур» уступил в первой игре сезона «Северстали» со счетом 4:6 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Мы уже писали, что из-за положительных тестов на ковид у некоторых игроков основы «Амура» начинать сезон «тиграм» пришлось не в самом оптимальном составе. Тогда Павел Торгаев, исполняющий обязанности главного тренера, подчеркнул, что ситуация постепенно стабилизируется, а пока в «основе» поиграет молодежь. Желания доказать свою полезность и пробиться в первую команду им не занимать.

Проверить это пришлось в первом же матче сезона в Череповце, куда не попали целых 13 игроков основной команды. Тем не менее «тигры» начали по-боевому, едва первыми не открыв счет в игре, мог отличиться Денис Голубев, но вратарь соперников сыграл надежно.

Игроки «Северстали» поняли, что отдавать инициативу чревато, и сами бросились в атаку, сумев реализовать момент на третьей минуте встречи. Хабаровск без ответа не остался и буквально через 30 секунд тоже ответил голом. Играли в большинстве, Максим Игнатович бросил, Александр Кузнецов подставил клюшку - 1:1.

Через минуту в лидеры снова вышла «Северсталь». Но на 18 минуте за задержку соперника клюшкой площадку покидает Егор Морозов, и «Амур» реализует большинство. Александр Кузнецов записывает на свой счет «дубль» - 2:2. С тем первый период и завершился.

Вторую двадцатиминутку Амур начал с череды удалений, что однако не помешало «тиграм», играя в меньшинстве, забить соперникам. Игроки «Северстали», расставившись в зоне «Амура», ошиблись с передачей, чем воспользовался Денис Голубев. Хоккеист догнал соперника, отобрал шайбу и сам буквально затолкал ее в ворота.

Второй гол в этом периоде в ворота череповецкой команды забросил Владимир Бутузов на 39 минуте матча. «Амур» повел со счетом 4:2. Казалось бы, победа у «тигров» в руках, или, правильнее будет сказать - лапах? Но не тут-то было. На последней минуте периода хозяева сумели отыграть одну шайбу, забив гол «в раздевалку». Но преимущество все равно сохранялось, как и надежды на победу.

А вот в третьем периоде произошел настоящий разгром. «Тигры» пропускали гол за голом, в итоге матч завершился совершенно не так, как ожидали хабаровские болельщики. «Северсталь» вырвала победу у «Амура» со счетом 6:4.

- Для нас игра была очень трудной, - отметил на послематчевой пресс-конференции Павел Торгаев, и.о главного тренера ХК «Амур». - Молодые ребята у нас попали под хорошую игру команды соперника. Но тем не менее хочу поблагодарить всех наших игроков за самоотверженность, за старание, за то, что сражались до конца. Соперники были сильнее.

Следующий матч «Амур» проведет уже в эту субботу. Играть придется в Ярославле против местного «Локомотива».

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