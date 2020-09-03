Стартуем не в оптимальном составе: Павел Торгаев о новом сезоне хабаровского «Амура» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Началось. Сегодня для хабаровского «Амура» стартует новый сезон в Континентальной хоккейной лиге. «Тигры» отправились в Череповец для того, чтобы «скрестить клюшки» с местной «Северсталью», но по всему выходит, что первые матчи нового сезона будут для хабаровчан очень нелегкими.

Бог с ним с переменами в тренерском штабе хабаровской команды. С потерей Гулявцева уже смирился и клуб, и игроки, и даже болельщики. Действительно главными тренерами не рождаются и может быть Павел Торгаев действительно покажет себя достойным права занимать главное место на тренерском мостике «Амура». Опыта у него достаточно. Но в команде возникли проблемы с COVID-19. У ряда игроков первичные тесты на коронавирус оказались положительными.

- За прошедшие дни таких тестов стало больше, некоторые результаты подтвердились, - рассказывает Павел Торгаев, исполняющий обязанности главного тренера ХК «Амур». - Игроки с положительными результатами тестов изолированы, находятся под наблюдением врачей. Есть игроки, которые уже выздоровели, что подтверждают тесты, сделанные накануне, но в соответствии с протоколами лиги, им необходимо дождаться второго отрицательного теста. Лишь тогда они смогут присоединиться к команде. Поэтому на старте сезона в оптимальном составе мы выступить не сможем.

По мнению наставника команды - решение есть. В «основу» будет привыкать молодежь. Тем самым у младших «тигров» проявивших себя появиться шанс показать себя во «взрослом» хоккее. В итоге в Череповец, где уже 3 сентября в 19 часов по московскому времени состоится матч с «Северсталью» прилетели 24 хоккеиста и не все из них из «основы».

- Все, кто выйдут на лёд, будут биться, все соскучились по хоккею, а для «молодежи» это отличная возможность попробовать себя на взрослом уровне, - подчеркнул Павел Торгаев.

Итак, открывать сезон будут:

Вратари: Евгений Киселев, Александр Евграфов, Тимур Шиянов.

Защитники: Валерий Васильев, Глеб Корягин, Никита Камалов, Юрий Сергиенко, Александр Гопиенко, Максим Игнатович, Александр Игошев, Никита Зимин, Никита Александров.

Нападающие: Данил Файзуллин, Денис Голубев, Александр Полунин, Владимир Бутузов, Станислав Кацуба, Александр Кузнецов, Максим Капитуров, Наиль Якупов, Егор Домничев, Сергей Иванов, Михаил Раденко, Данил Федоров.

Болеем за наших, переживаем и ждем игр в Хабаровске которые стартуют уже 12 сентября. Кстати руководство команды в связи с решением краевого правительство – снимать все ограничения по Ковиду с 4 сентября руководство «Амура» намеренно добиваться увеличения квоты на посещение «Платинум-Арены».

Ну и еще одна хорошая новость братья Зогорна и Доминик Машин могут присоединиться к команде в Хабаровске и начать сезон матчем с ЦСКА и московским «Динамо» где их помощь команде будет очень нужна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Хабаровский «Амур» опубликовал расписанье игр в сезоне 2020/2021 годов. Старт чемпионата Континентальной хоккейной лиги намечен на 3 сентября (подробнее)

- Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура». Контракт с клубом расторгнут досрочно в связи с семейным обстоятельствами (подробнее)

- Сезон будет: слухи, что хабаровский «Амур» уберут из КХЛ, оказались сильно преувеличены. Костяк команды сохранен, хоккеисты приступили к тренировочному процессу (подробнее)