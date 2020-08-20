В хабаровском хоккейном клубе «Амур» выявлено два случая заражения COVID-19 Фото: Социальные сети

Как стало известно нашей редакции, в хоккейном клубе «Амур» во время очередного тестирования на коронавирусную инфекцию были выявлены два сотрудника, зараженные COVID-19. Сразу же, как были получены результаты анализов, они были изолированы и сейчас находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.

Вообще, тестирование на COVID-19 в хабаровском «Амуре» проходят регулярно и игроки, и тренеры, и персонал. Пробы берут в специальной лаборатории, имеющей соответствующую аккредитацию.

- Ситуация находится под контролем, заболевшие изолированы, находятся под медицинским наблюдением в соответствии с рекомендациями КХЛ и Роспотребнадзора. Команда продолжает подготовку к сезону в штатном режиме, медицинский отдел клуба внимательно следит за ситуацией, - рассказал Александр Филиппенко, исполнительный директор ХК «Амур». - Что касается состояния игроков - с ними все в порядке.

Напомним, что сейчас «Амур» проходит предсезонную подготовку. Хабаровская команда провела несколько выставочных матчей на западе страны и даже поучаствовала в Мемориале Ромазана - традиционном турнире, проходящем в Магнитогорске.

Правда, несмотря на активную борьбу команда завершила турнир далеко не на первом месте, впрочем, винить в этом Павла Торгаева, после ухода Александра Гулявцева ставшего исполняющим обязанности главного тренера «Амура», трудно.

Пока у команды отсутствуют основные ударные звенья, игроки постепенно притираются друг к другу, чтоб выйти на пик формы к началу хоккейного сезона. Зато Марек Лангхамер - голкипер «Амура» показал себя очень неплохо в матче с «Автомобилистом», отразив 52 шайбы в свои ворота и в итоге став лучшим вратарем турнира.

Что касается хоккейного сезона, то он начнется уже совсем скоро - 3 сентября «Амур» на выезде сыграет с «Северсталью». Первый матч в Хабаровске «тигры» проведут с грозным ЦСКА 12 сентября, тем самым открыв домашнюю серию игр на льду «Платинум-Арены». Из «домашних» соперников в сентябре у «Амура» кроме армейцев будут минские и рижские динамовцы.

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