Михаил Дегтярев встретился с хабаровским «Амуром» и пообещал команде новых спонсоров Фото: Правительство Хабаровского края

Затяжная и, надо сказать, не самая удачная выездная серия хабаровского «Амура», которой он начал чемпионат, наконец-то завершилась, команда прибыла домой и осваивается на льду «Платинум-арены».

После четырех поражений подряд тренерскому штабу, который вместо ушедшего по семейным обстоятельствам Александра Гулявцева возглавил Павел Торгаев, есть над чем подумать, а хоккеистам надо постепенно набирать утерянную игровую форму.

Михаил Дегтярев встретился с хабаровским «Амуром» и пообещал команде новых спонсоров Фото: Правительство Хабаровского края

Стоит отметить, что старт сезона для «тигров» вышел не самым удачным - больше половины команды вынуждено не принимали участие в первых матчах из-за положительного анализа на коронавирусную инфекцию, а когда, наконец, были допущены к играм - подвели физические кондиции.

Сейчас положение понемногу нормализуется, это видно было по недавнему матчу в Магнитогорске с местным «Металлургом», где хабаровчане оказали достойное сопротивление одному из лидеров Континентальной хоккейной лиги и были близки к тому, чтобы набрать первые очки в сезоне.

По возвращении команды в Хабаровск ее навестил Михаил Дегтярев. Врио губернатора сам играет в хоккей и понимает, как важна для спортсменов поддержка. В ходе беседы с игроками и тренерами глава региона пообещал, что, несмотря ни на что, команду правительство не бросит.

Михаил Дегтярев встретился с хабаровским «Амуром» и пообещал команде новых спонсоров Фото: Правительство Хабаровского края

- Уже есть несколько предварительных договоренностей с большими компаниями, которые работают в крае, - подчеркнул Михаил Дегтярев. - Пока не будем забегать вперед, но мы обязательно об этом объявим и команде, и болельщикам. Клуб в скором времени получит дополнительную поддержку.

Кстати, главную задачу клуба - попадание в плей-офф по результатам регулярного чемпионата КХЛ - никто не отменял, несмотря на неважное начало, шансы есть, надо просто постараться. В прошлом сезоне «Амур» тоже начал не лучшим образом, а потом, раз за разом набирая очки, едва не вошел в пул сильнейших команд. Почему бы не повторить?

- Хочу вас поддержать, - отметил врио губернатора края. - Вы большие молодцы, у вас есть поддержка и правительства края, и болельщиков. «Амур» сегодня - клуб, за который болеют не только жители края, но и все дальневосточники. Всегда настраиваемся на победу. Побед без боя не бывает. Мы будем с вами здесь, на трибунах «Платинум-арены».

Михаил Дегтярев встретился с хабаровским «Амуром» и пообещал команде новых спонсоров Фото: Правительство Хабаровского края

Поддержка зрителей будет ощутимая, по словам Дегтярева, на ближайших матчах на домашней арене смогут присутствовать не 10 процентов зрителей, как планировалось ранее, а 30 процентов.

В ответ Денис Голубев - капитан «тигров» - вручил врио главы региона именную майку «Амура», а Михаил Дегтярев, в свою очередь, пообещал привезти в Хабаровск любительский клуб «Красные звезды», в котором играл в Москве.

Напомним, что следующий матч «Амур» проведет уже в ближайшую субботу 12 сентября. Под сводами «Платинум-арены» «тигры» принимают грозного соперника - ЦСКА, так что схватка будет жаркой.

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