Битва характеров: Хабаровский «Амур» в драматическом противостоянии уступил «Металлургу» со счетом 1:3. Фото: ХК «Металлург»

«Амур» постепенно выбирается из ямы, в которую угодил после всех неурядиц межсезонья. Вкратце перечислим - это и уход главного тренера Александра Гулявцева, и положительный диагноз у половины команды на ковид, и отсутствие легионеров. Сейчас состав близок к оптимальному (не хватает только братьев Зогорна и Доминика Машина), но сказывается растренированность и не сыгранность команды. Как результат – четвертое поражение подряд с начала сезона, впрочем, стоит отметить, что и соперники у хабаровчан как на подбор.

Битва характеров: Хабаровский «Амур» в драматическом противостоянии уступил «Металлургу» со счетом 1:3. Фото: ХК «Металлург»

В этот раз «тигры» решили с самого начала показать зубы. Уже на третьей минуте матча Глеб Корягин буквально заносит шайбу в ворота хозяев площадки. «Металлург» бросается отыгрываться, но безрезультатно, хотя стоит признать тактически грамотней действовали все-так «лисы».

Битва характеров: Хабаровский «Амур» в драматическом противостоянии уступил «Металлургу» со счетом 1:3. Фото: ХК «Металлург»

Во втором периоде «Амур» мог увеличить отрыв, но вратарь соперников сработал отлично, отразив и бросок и последовавшее за ним добивание. Поняв, что дело не ладно «Металлург» бросился в атаку. «Амур» играет самоотверженно. Никита Камалов, бросившись под шайбу получает травму – игровой снаряд разбивает визор на шлеме и рассекает лицо.

Битва характеров: Хабаровский «Амур» в драматическом противостоянии уступил «Металлургу» со счетом 1:3. Фото: ХК «Металлург»

Шесть раз выручал команду Марек Лангхамер, но вот в седьмой не справился. На 27 минуте «Металлург» сравнивает счет. А через минуту в меньшинстве выходит вперед – 2:1.

В третьем периоде Лангхамера меняет Аликин. Хоккеисты «Амура» начинают уставать и как следствие все чаще нарушают правила. «Металлург» продолжает «давить» но хабаровская команда справляется. И только после того, как Аликина меняют на полевого игрока хозяева забивают в пустые ворота 3:1.

Битва характеров: Хабаровский «Амур» в драматическом противостоянии уступил «Металлургу» со счетом 1:3. Фото: ХК «Металлург»

- Игра, как и предыдущая для нас оказалась сложной, - отметил Павел Торгаев, и.о. главного тренера ХК «Амур». – Команда перед началом чемпионата оказалась в непростой ситуации. На сегодняшнюю игру мы надеялись, что сможем зацепить «Металлург», но немного не получилось. Что позитивно – ребята отдаются игре, те кто выходил на лед имели шансы забить, но не получилось сегодня. Будем надеяться, что к домашним играм и ребята наберут физические кондиции и постараемся цепляться за домашние игры.

Битва характеров: Хабаровский «Амур» в драматическом противостоянии уступил «Металлургу» со счетом 1:3. Фото: ХК «Металлург»

«Амур» возвращается домой и первый матч который он проведет в «Платинум-Арене» будет с грозным ЦСКА. По информации Павла Торгаева легионеры на которых рассчитывали в домашних играх к матчу с армейцами не успеют присоединиться к команде.

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