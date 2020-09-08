В третьем матче сезона «Авангард» разгромил хабаровский «Амур» со счетом 8:2. Фото ХК «Авангард»

Перед этим матчем болельщиков «Амура» обрадовали - большинство проблем, связанных с ковидом, решено, игроки сдали повторные тесты, оказавшиеся отрицательными, и в расположение команды прибыли долгожданные Турбин, Пьянов, братья Ушенины, Горшков, Терещенко, Железков и Лангхамер с Аликиным. Правда, голкиперы в стартовый состав не попали, зато все остальные вышли на лед.

В третьем матче сезона «Авангард» разгромил хабаровский «Амур» со счетом 8:2. Фото ХК «Авангард»

К сожалению, как отмечают в клубе, физическая форма «влившихся» в команду игроков далека от идеальной. И это по ходу матча было отлично видно. «Авангард» отвел на прощупывание обороны «тигров» первые 10 минут первого периода. Впрочем, гости тоже не отставали и создавали достаточно острые моменты у ворот Эмиля Гарипова.

На 11 минуте Иржи Секач как нож в масло вошел в оборону «Амура», оставил шайбу Риду Буше, и тот с острого угла не промахнулся, распечатав ворота Евгения Киселева. Впрочем, хабаровчане безответными не остались. На 18 минуте лед за блокировку покидает Алексей Потапов, и Владислав Ушенин реализует большинство, сравнивая счет. На том первый период и завершился.

В третьем матче сезона «Авангард» разгромил хабаровский «Амур» со счетом 8:2. Фото ХК «Авангард»

Неизвестно, какую работу в перерыве провел со своей командой главный тренер «Авангарда», но начали омичи очень активно. Уже через несколько секунд после начала периода Павел Дедунов забивает «Амуру» - 2:1. На 31 минуте - 3:1, на 33 минуте - 4:1, на 35 минуте - 5:1, на 36 минуте - 6:1.

В третьем матче сезона «Авангард» разгромил хабаровский «Амур» со счетом 8:2. Фото ХК «Авангард»

Видно, что хабаровчане очень устали, но продолжают сражаться до конца. И на 38 минуте матча Александр Горшков сумел отыграть одну шайбу у разошедшегося «Авангарда». Впрочем, на дальнейшую игру это не повлияло, и в третьем периоде «Амур» пропускает еще две шайбы, в итоге проигрывая «Авангарду» с разгромным счетом.

- Для нашей команды игра была очень сложной, - прокомментировал матч Павле Торгаев, и.о. главного тренера ХК «Амур». - Получился только первый период, пока у команды были силы. Немного нас подломил второй гол пропущенный - очень быстро во втором периоде команда соперника раскрепостилась и заиграла так, как, наверное, она должна играть. Наши ребята молодцы, хотелось бы поблагодарить всю команду за отношение, за проявленное мужество.

В третьем матче сезона «Авангард» разгромил хабаровский «Амур» со счетом 8:2. Фото ХК «Авангард»

По мнению специалистов, в этом матче «Амур» подвела именно физическая форма, все тренировки перед началом сезона свела на нет ситуация с положительными анализами, кроме того, в команде достаточно много травмированных игроков.

В третьем матче сезона «Авангард» разгромил хабаровский «Амур» со счетом 8:2. Фото ХК «Авангард»

Следующий матч состоится 9 сентября в Магнитогорске с местным «Металлургом». Это последняя игра «Амура» в затяжной выездной серии, уже 12 сентября «тигры» вернутся в Хабаровск, где проведут три матча с сильнейшими командами лиги. Из плюсов: дома к «Амуру» должны присоединиться его легионеры.

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