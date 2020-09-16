Первая победа в сезоне: «Амур» «на нервах» переиграл рижское «Динамо» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

ЖЕСТКИЙ ХОККЕЙ

Опять в нормальную жизнь хабаровской команды вмешался коронавирус. Перед каждым матчем хоккеисты и тренерский штаб сдает тесты на COVID-19, так вот у Павла Торгаева и еще нескольких человек результат положительный, а значит «тигры» опять остались без главного тренера.

Соперник – рижское «Динамо» в Хабаровск прилетели не в самом лучшем настроении в предыдущем матче в Новосибирске у них отняли победу, вместо трех очков команда получила всего одно. В Хабаровске латыши решили взять свое – всем известно, что «Амур» сейчас не в лучшей форме, а тут еще и опасная инфекция у наставника.

Матч начался очень агрессивно, причем «Амур» решил все-таки взять первые очки в этом сезоне и стал по мере сил «прессинговать» рижан. Статистика говорит сама за себя 7 силовых приемов у «тигров», 4 у рижан. И как итог гол забитый на 10 минуте матча. Отличился Сергей Терещенко мощным щелчком от синей линии, отправившим шайбу в ворота.

Ну и множество удалений вдобавок. В конце периода «Амуру» пришлось играть три в пять, но выстояли и продержались до конца, не дав прибалтам сравнять счет. Чем очень порадовали своих болельщиков.

Второй период гости начали, очень бодро играя в основном в зоне «Амура», только через пять минут «тиграм» удалось перехватить инициативу. «Динамо» явно решило взять хабаровчан измором. Игра на встречных курсах очень много силовой борьбы «тигры» заметно устают и тут «Динамо» на ровном месте получает удаление за затяжку времени. «Амур» расставляется в зоне, и Валентин Пьянов забивает гол в раздевалку – 2:0. Хорошее преимущество теперь осталось продержаться самый сложный третий период.

- Этот период мы сыграли 1:0 - это уже очень положительный момент. Теперь нам надо просто доиграть без ошибок третий период. Как можно больше бросать по воротам и не ошибаться, - делится Сергей Терещенко, защитник «Амура».

ДОТЕРПЕЛИ

И опять высокие скорости, и агрессия. «Динамо» во чтобы-то не стало стремиться отыграться. Казалось бы, безнадежное положение, когда защита пропускает нападающих к воротам спасает Евгений Аликин. Но и «тигры» огрызаются несколько раз имея отличную возможность забросить, но шайба, как назло, не заходит в ворота.

На площадке вспыхивают конфликты. Непонятное удаление и хабаровчане остаются в меньшинстве. Секунды идут очень медленно, но рижанам не удается забросить – шайбы ловят на себя игроки, и конечно ловит Аликин.

Все устают и голкиперы тоже. 28 бросков блокировал Евгений Аликин до этого, двадцать девятый не сумел. За пять минут до конца встречи динамовцы наконец-то добиваются своего и сокращают отрыв «Амура» - 2:1. И до этого игра была не очень спокойной, а здесь становиться понятно - пора доставать валидол.

Три минуты до конца. «Динамо» поджимает, «Амур» огрызается. Минута до конца – шесть полевых у «Динамо». «Амур» обороняется и контратакует у гостей проброс. Голкипер гостей возвращается на место. Болельщики скандируют: пять, четыре, три, два, победа!

- Прежде всего всем тренерским штабом, Павел Викторович, который постоянно был на связи, мы все благодарны ребятам за такую игру, за самоотверженность. Бились, рубились, пластались – заслужили эту победу я считаю, - подчеркнул Олег Филимонов, и.о. главного тренера «Амура». – Что касается грубой игры – это хоккей. Мы друг-другу помогали на скамеечке, ребята прониклись, отыграли хорошо.

Домашняя серия закончилась, следующую игру «Амур» проведет в Челябинске с местным «Трактором». Хорошая новость - на выезде к хабаровчанам присоединятся братья Зогорна и Доминик Машин.

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