Хабаровский «Амур» одолел «Нефтехимик» со счетом 3:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После очень обидного поражения в Уфе от «Салавата Юлаева» когда во втором периоде за три минуты в ворота хабаровчан влетело сразу четыре шайбы «Амуру» обязательно нужна была победа. И в Нижнекамске «тигры» своего не упустили.

В первом тайме «Амур» вполне мог повести в счете. Перед этим соперники обменялись ударами по воротам, а в середине периода хозяевам понадобился видеоповтор чтобы доказать, что гола не было. Арбитр после тщательного изучения момента развел руками – шайба не пересекла линию ворот.

В первом тайме хозяева не сильно, но переигрывали «Амур» пости по всем параметрам, однако удача в этот день была на стороне «тигров». Хабаровчане сражались, самоотверженно видимо вспомнив как в прошлом сезоне именно «Нефтехимик» не дал «Амуру» выйти в плей-офф чемпионата.

Второй период хабаровские болельщики ждали с опасением, именно в эту двадцатиминутку «Амур» обычно «проседает». Их опасения подтвердились на сразу же после начала. На 21 минуте Йонас Энлунд открывает счет в этом матче. Но забегая вперед скажем – это единственный гол, который удалось забить «Нефтехимику» в этой встрече.

«Амур» серьезно добавил и на 36 минуте Денис Голубев сравнивает счет. Арбитрам опять понадобился видеопросмотр для того, чтобы признать гол «хорошим». Спустя две минуты свой шанс не упустил Валентин Пьянов и на перерыв его команда уходит имея преимущество в одну шайбу.

В начале третьего периода Гинеку Зогорна потребовалось всего 35 секунд чтобы забросить третью шайбу в ворота «Нефтехимика». И даже последовавшие удаления в составе «Амура» не помогли сопернику отыграться.

- Это был хороший подарок на день тренера, - подчеркнул в послематчевом интервью Сергей Светлов, наставник ХК «Амур». – Мы терпеливо играли всю игру, все отрезки были хорошие. Неплохо сегодня сыграли на «пятаке», была хорошая помеха вратарю, хорошее подправление – так и выиграли. Хорошо, надежно, добросовестно и спокойно играли несмотря даже на проблемы с травмированными защитниками. Справились – я доволен.

Уже в это воскресенье «Амур» проведет последний матч на выезде перед возвращением домой. Соперником хабаровчан станет нижегородское «Торпедо».

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