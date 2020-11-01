Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на ноябрь 2020 года Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Октябрь для «Амура» выдался довольно насыщенным, мало того, что команда провела 13 матчей, так еще клуб попал под достаточно жесткий финансовый контроль и стал избавляться от «балласта».

Что касается матчей в октябре то большую их часть «Амур» сыграл на домашнем льду. 6 встреч было выиграно, соответственно 7 «тигры» проиграли. В двух играх дело дошло до буллитов, в одной с нижегородским «Торпедо» «Амур» уступил, во-второй с ХК «Сочи» была одержана победа.

Сейчас хабаровская команда, проведя 24 игры с начала сезона находится на 18 месте турнирной таблицы чемпионата КХЛ, или на 9 месте конференции «Восток». Следом за «Амуром» идут «Барыс», «Нефтехимик» и «Куньлунь РС», правда все эти команды провели гораздо меньше игр чем хабаровчане.

Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на ноябрь 2020 года Фото: пресс-служба ХК "Амур"

МАТЧИ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА ХОККЕЙНОГО КЛУБА «АМУР»:

1 ноября, воскресенье, «Торпедо-Нижний Новгород» - «Амур». Регулярный чемпионат. Нижний Новгород, начало в 17:00 по московскому времени (2 ноября 00:00 по хабаровскому).

13 ноября, пятница, «Амур» - «Динамо-Минск». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

15 ноября, воскресенье, «Амур» - «Авангард». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 10:00 по московскому времени (17:00 по хабаровскому).

17 ноября, вторник, «Амур» - «Авангард». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

19 ноября, четверг, «Амур» - «Металлург-Магнитогорск». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

22 ноября, воскресенье, «СКА-Санкт-Петербург» - «Амур». Регулярный чемпионат. Санкт-Петербург, начало в 17:30 по московскому времени (23 ноября 00:30 по хабаровскому).

24 ноября, вторник, «Куньлунь РС» - «Амур». Регулярный чемпионат. Мытищи, начало в 19:00 по московскому времени (25 ноября 02:00 по хабаровскому).

26 ноября, четверг, «Авангард» - «Амур». Регулярный чемпионат. Омск, начало в 19:30 по московскому времени (27 ноября 02:00 по хабаровскому).

28 ноября, суббота, «Динамо-Москва» - «Амур». Регулярный чемпионат. Москва, начало в 17:00 по московскому времени (29 ноября 00:00 по хабаровскому).

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

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