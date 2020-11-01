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Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на ноябрь 2020 года

В ноябре «тигры» проведут всего четыре домашних матча
Борис КОКУРИН
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Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на ноябрь 2020 года

Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на ноябрь 2020 года

Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Октябрь для «Амура» выдался довольно насыщенным, мало того, что команда провела 13 матчей, так еще клуб попал под достаточно жесткий финансовый контроль и стал избавляться от «балласта».

Что касается матчей в октябре то большую их часть «Амур» сыграл на домашнем льду. 6 встреч было выиграно, соответственно 7 «тигры» проиграли. В двух играх дело дошло до буллитов, в одной с нижегородским «Торпедо» «Амур» уступил, во-второй с ХК «Сочи» была одержана победа.

Сейчас хабаровская команда, проведя 24 игры с начала сезона находится на 18 месте турнирной таблицы чемпионата КХЛ, или на 9 месте конференции «Восток». Следом за «Амуром» идут «Барыс», «Нефтехимик» и «Куньлунь РС», правда все эти команды провели гораздо меньше игр чем хабаровчане.

Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на ноябрь 2020 года

Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на ноябрь 2020 года

Фото: пресс-служба ХК "Амур"

МАТЧИ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА ХОККЕЙНОГО КЛУБА «АМУР»:

1 ноября, воскресенье, «Торпедо-Нижний Новгород» - «Амур». Регулярный чемпионат. Нижний Новгород, начало в 17:00 по московскому времени (2 ноября 00:00 по хабаровскому).

13 ноября, пятница, «Амур» - «Динамо-Минск». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

15 ноября, воскресенье, «Амур» - «Авангард». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 10:00 по московскому времени (17:00 по хабаровскому).

17 ноября, вторник, «Амур» - «Авангард». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

19 ноября, четверг, «Амур» - «Металлург-Магнитогорск». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

22 ноября, воскресенье, «СКА-Санкт-Петербург» - «Амур». Регулярный чемпионат. Санкт-Петербург, начало в 17:30 по московскому времени (23 ноября 00:30 по хабаровскому).

24 ноября, вторник, «Куньлунь РС» - «Амур». Регулярный чемпионат. Мытищи, начало в 19:00 по московскому времени (25 ноября 02:00 по хабаровскому).

26 ноября, четверг, «Авангард» - «Амур». Регулярный чемпионат. Омск, начало в 19:30 по московскому времени (27 ноября 02:00 по хабаровскому).

28 ноября, суббота, «Динамо-Москва» - «Амур». Регулярный чемпионат. Москва, начало в 17:00 по московскому времени (29 ноября 00:00 по хабаровскому).

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

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